BC Athletic Constanța, învinsă de Politehnica Iași

07:20:34 / 16 Noiembrie 2016

Felicitari Athletic!

Nu cred ca are rost sa jigniti niste copii care in loc sa fumeze la coltul blocului sau sa isi piarda vremea prin cafenele fac uneori si cate doua antrenamente pe zi iar weekend-urile ii gasesc fie la Braila, Galati sau Iasi! Ar trebui sa ne dorim cat cai multi asemenea adolescenti in Constanta. Da, inca nu au valoare de promovare dar sunt in crestere. Unii nu au nici 17 ani! Cat despre cheltuirea cu discernamant a banului public sunt convinsa ca cei care discrediteaza munca echipei de la Athletic au comentat la fel de vehement si in alte situatii de risipa a banilor constantenilor, ajunse deja dosare penale.Dar probabil ca este mai usor sa distrugi un firicel de floare care se chinuie cu greu sa sparga asfaltul si sa iasa la lumina decat sa iti sufleci manecile si sa destelenesti buruienile din orasul tau...