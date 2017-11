BC Athletic Constanța, lider neînvins în Liga 1 de baschet masculin

Duminică seară, în Sala Sporturilor din Constanța, Baschet Club Athletic Constanța a înregistrat a treia victorie în tot atâtea etape derulate din Liga 1 de baschet masculin. Jucătorii antrenați de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici au avut cel mai greu meci de până acum, având nevoie de o repriză de prelungiri pentru a obține victoria în fața Rapidului din București, una dintre formațiile de valoare din Grupa a 4-a. După o partidă extrem de echilibrată, scorul final a fost 88-84 (21-17, 17-20, 13-15, 14-13, 23-19) pentru echipa constănțeană.

Repriza de prelungiri a început la 65-65 și a fost echilibrată până la 75-75, când americanul Jeremi Booth a avut o serie excepțională: aruncare de 3 puncte, intercepție și contraatac de 2 puncte și încă 2 puncte pe pătrundere, pentru 82-78! Grație unor aruncări libere, Athletic s-a detașat la 86-79, dar a trăit periculos până la ultima secundă, bucureștenii apropiindu-se la 86-84 în urma unei aruncări de 3 puncte. Booth a înscris în prelungiri 17 puncte din totalul de 23 ale „Gladiatorilor”!

Punctele echipei constănțene au fost realizate de Jeremi Booth 41 (3x3), Vlad Mihai 15 (3x3), Marius Deconescu 11 (2x3), Andrei Oprean 9, Adrian Trandafir 5, Sergiu Ursu 5 și Alexandru Liță 2. Au mai jucat Alexandru Unitu, Andrei Șerban, Mario Takacs-Sixt și Andrei Bercea.

„Sunt mulțumit de victorie, dar total nemulțumit de felul în care am jucat! Cred că am făcut cel mai slab meci astăzi (n.r. - duminică), dar am și avut un adversar de calibru, cu jucători experimentați. Cei trei pivoți de la Rapid au jucat ani la rând în prima divizie și asta s-a văzut, pentru că ne-au cam dominat sub coș. Ar fi trebuit să-i alergăm mai mult, ca să-i facem să obosească, dar nu am făcut prea des asta. Important este însă că am câștigat și am continuat seria de victorii. Am avut procentaje foarte slabe în atac, mai ales la aruncările de 3 puncte, dar se mai întâmplă să ai și astfel de meciuri. De aceea, victoria este cu atât mai prețioasă. Booth nu se dezminte, însă de asta l-am adus, știam ce calitate are în joc. Este liderul pe care mi-l doream în teren, iar în momentele-cheie și-a asumat răspunderea aruncărilor. Însă remarc întreaga echipă pentru jocul pe care l-a făcut în apărare. Sper ca până la etapa următoare să reglăm problemele care au apărut astăzi”, a declarat Alexandru Olteanu, antrenor principal la BC Athletic Constanța.

Alte rezultate din etapa a 3-a: Phoenix II Galați - CN „Aurel Vlaicu” București 74-96; BCM U FC Argeș II Pitești - Politehnica II Iași 93-90.

Meciuri amânate din primele două etape: BCM U FC Argeș II Pitești - Phoenix II Galați (restanță din etapa a doua, 13 noiembrie, ora 12.00); Phoenix II Galați - Politehnica II Iași (restanță din prima etapă, 18 noiembrie, ora 14.00); Rapid București - Politehnica II Iași (restanță din etapa a doua, 20 noiembrie).

În clasament conduce BC Athletic Constanța, cu 6 puncte din 3 jocuri, urmată de CN „Aurel Vlaicu” București 5p/3j, BCM U FC Argeș II Pitești 3p/2j, Rapid București 2p/2j, Politehnica II Iași 1p/1j și Phoenix II Galați 1p/1j.

În etapa viitoare, BC Athletic va juca în deplasare, cu Politehnica II Iași.

