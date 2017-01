BC Athletic, învinsă de marinarii americani!

Echipa constănțeană Baschet Club Athletic Constanța a susținut miercuri seară, în Sala Sporturilor din Constanța, un meci demonstrativ în compania unei formații americane! Inițiativa organizării acestei partide a aparținut Ambasadei Statelor Unite ale Americii de la Bucureşti, iar formația noastră a acceptat această invitație, de a întâlni o echipă de baschet alcătuită din membri ai echipajului navei USS Mount Whitney.

Amical și nu prea a fost acest meci, pentru că toți jucătorii au evoluat cu multă ambiție și dornici să iasă învingători! Americanii au avut în majoritate jucători de culoare, care au baschetul în sânge și îl joacă încă de mici pe unde pot, nu doar pe terenuri amenajate. Câțiva dintre ei au practicat acest sport în școală sau în colegiu și numai lipsa calităților fizice i-a împins spre o altă carieră decât cea sportivă...

Scorul final a fost BC Athletic Constanța - USS Mount Whitney 60-61 (12-12, 8-15, 21-12, 19-22), cu un final incandescent, în care ai noștri nu au putut păstra un avantaj de patru puncte, 60-56! Au marcat pentru formația antrenată de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici: Trandafir 16 puncte, Vl. Mihai 9, Miloș 8, Oprean 7, Takacs-Sixt 6, Ursu 4, Gavrilă 4, Unitu 3, Coman 2, Stan 1.

„Eu personal mă așteptam la o astfel de replică, pentru că am mai văzut jucând la Constanța echipe de marinari americani. La ei baschetul e genetic, se joacă oriunde, inclusiv pe stradă, așa că le este foarte ușor să învețe. I-ați văzut, chiar dacă nu se antrenează la fel de des ca noi, totuși joacă un baschet frumos. Am comis foarte multe erori nepermise, iar dacă jucam bine încă de la început poate că rezultatul era altul”, a declarat Vlad Mihai.

„Sincer să fiu, mă așteptam la un meci mai ușor, iar până la urmă am pierdut la un singur punct. Cred că la noi s-a simțit lipsa a doi seniori, comparativ cu meciul de duminică din campionat”, a adăugat Cătălin Miloș.

„Un bun meci de verificare, în care s-a văzut că adversarii au un plus de experiență față de noi. Asta s-a văzut pe final, când am tratat destul de rău două faze și astfel am pierdut. Ei au câțiva jucători la care s-a văzut că au jucat în liceu sau în colegiu, pentru că s-au mișcat foarte bine. Sunt și foarte puternici comparativ cu noi și asta s-a văzut bine de tot în teren. Una peste alta, a fost un test util, o înfrângere din care tinerii noștri jucători sper că au învățat câte ceva. Fiind un meci amical, unii au intrat mai relaxați pe teren, alții, cei mai mici ca vârstă, și cu puțină frică, iar prima repriză a fost total nereușită. M-a nemulțumit puțin atitudinea jucătorilor, pentru că numai în repriza a doua am jucat și noi baschet, dar o vină am și eu, pentru că nu am reușit să-i motivez cum trebuie pentru acest meci”, a afirmat antrenorul principal Alexandru Olteanu.

„Joc baschet încă de mic, am practicat acest sport în liceu, am avut ocazia să fiu jucător și în colegiu, dar am ales alt drum în viață și m-am îmbarcat pe această navă”, a spus Shaquille Moses, cel mai bun jucător al meciului.

