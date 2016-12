BC Farul aşteaptă cu interes debutul în Liga Naţională

Vineri, de la ora 17.00, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui o nouă partidă din primul eşalon al baschetului românesc după o pauză de şapte ani. În prima etapă a Ligii Naţionale, aşa cum se numeşte din acest sezon Divizia A, sorţii au decis ca Baschet Club Farul Constanţa să debuteze chiar împotriva campioanei en titre CSU Ploieşti.

Cu o echipă complet nouă faţă de cea care reuşea promovarea în primul eşalon la finalul sezonului trecut, dar cu acelaşi tehnician, în persoana fostului mare internaţional Costel Cernat, BC Farul îşi propune pentru primul an de la revenirea în elita baschetului românesc salvarea de la retrogradare şi dacă se va putea, chiar o poziţie în prima jumătate a clasamentului. „În primul rând cred că este o mândrie pentru ca o echipă de baschet constănţeană să revină în primul eşalon după o pauză de şapte ani. Încercăm să construim o nouă echipă. Am avut opt jucători în probe. Am încercat să aducem jucători în limita bugetului pe care îl avem. Sunt jucători fără experienţă, dar care vor să se afirme. Au însă mult de muncit. Trebuie să punem la punct relaţiile de joc, apărarea, atacul, procentajele”, a declarat antrenorul Costel Cernat.

NOUĂ JUCĂTORI NOI. Tehnicianul Constanţei a decis să nu mai păstreze în lot decât trei dintre jucătorii care au contribuit la promovare. Rigorile primei divizii l-au determinat pe Costel Cernat să-şi îndrepte atenţia în special către jucătorii străini. Cel mai important transfer este cel al lui Angel Santana, campion în 2012 cu CSU Ploieşti. Iată lotul cu care BC Farul va aborda Liga Naţională: Rob Wallace (SUA, coordonator, 24 ani, 1,94 m, ultima oară la Belhaven University - Mississippi), Mathis Marquis (SUA, poziţia 3-4, 23 ani, 1,96 m, ultima oară la Cincinnati State CC - Ohio), Dragan Petronic (Serbia, pivot, 30 ani, 2,06 m, Radnicki Belgrad - Serbia), Jeremi Booth (SUA, poziţia 2, 25 ani, 1,95 m, Appalachian State University - Boone, Nord Carolina), Angel Santana (Spania / România, poziţia 3, 35 ani, 1,96 m, CSU Ploieşti), Cardell McFarland (SUA, centru, 24 ani, 1,82 m - Kentucky Wesleyan College) Marian Minea (pivot, 27 ani, 2,03 m, BC Farul), Alexandru Olteanu (coordonator, 30 ani, 1,73 m, BC Farul), Isleam Senai (pivot, 36 ani, 2,17 m, BC Piteşti), Adrian Trandafir (extremă, 24 ani, 1,88 m, BC Farul), Bogdan Stăncuţ (poziţia 2-3, 25 ani, 1,97 m, CSM Bucureşti), Mihai Ursuleanu (poziţia 4, 18 ani, 2,05 m, U. Cluj). Dintre aceştia, McFarland şi Olteanu nu vor putea evolua în prima etapă din cauza unor accidentări.