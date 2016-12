BC Farul debutează în faţa campioanei

Astăzi, de la ora 17.00, Baschet Club Farul Constanţa va susţine primul meci pe prima scenă a baschetului românesc după o pauză de şapte ani. Atât a trecut de la retragerea din competiţia internă a grupării de pe Litoral, la capătul unui sezon de excepţie, în care Farul antrenat de Dragan Petricevic şi la care jucau, printre alţii, americanul Hattcher, spaniolul Santana, sârbul Sirovina, Dumitru, Lupusavei şi Boeriu reuşea să cucerească medalia de bronz! Legătura cu acea echipă este reprezentată de spaniolul Angel Santana (33 de ani), revenit la Farul în această vară chiar de la adversara de astăzi, CSU Ploieşti. Evident, campionii pornesc cu prima şansă la victorie în acest meci, însă publicul constănţean este aşteptat să urmărească un spectacol baschetbalistic de calitate, pentru că prahovenii au un lot foarte valoros şi se pregătesc pentru jocurile din Cupele Europene. „Important pentru noi este să ne omogenizăm cât mai bine, pentru că am început cam târziu şi nu prea am avut meciuri de verificare. Cu ploieştenii am jucat şi un meci amical, în care am făcut o primă repriză destul de bună, atât cât am rezistat. Suntem decişi să facem o partidă cât mai bună în faţa propriilor spectatori, iar publicul să vadă baschet de calitate la revenirea Farului în prima divizie. Ploieştiul este o echipă completă, se pregăteşte de Cupele Europene, e greu să ne gândim la o surpriză”, a declarat antrenorul Costel Cernat.

Lotul Farului cuprinde la ora actuală 12 jucători, dintre care şase sunt “stranieri”: patru americani (Wallace, Marquis, Booth, McFarland), un sârb (Petronic) şi un spaniol (Santana). Lor li se adaugă Minea, Olteanu, Senai, Trandafir, Stăncuţ şi Ursuleanu. Din păcate, McFarland şi Olteanu nu vor putea evolua în prima etapă din cauza unor accidentări. Meciul Farul - CSU Ploieşti va fi transmis în direct pe Digi Sport 3. Tot azi se mai joacă partida BC Mureş Tg. Mureş - Baschet Club Timişoara (ora 20.00). Mâine vor avea loc meciurile CSŞ Giurgiu - Gaz Metan Mediaş (18.00), CSM Bucureşti - BC Perla Harghitei Miercurea Ciuc (18.00), Energia Rovinari Tg. Jiu - CSU Atlassib Sibiu (19.00) şi BC Timba Timişoara - SCM Universitatea Craiova (19.30), iar duminică se dispută jocurile U. Mobitelco BT Cluj - Dinamo Bucureşti (19.00) şi CSM Oradea - BCM U. Piteşti (20.00).