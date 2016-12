BC Farul, favorită cu Miercurea Ciuc

Pentru a scăpa de orice emoţii în finalul sezonului, Baschet Club Farul Constanţa trebuie să câştige duelul cu BC Miercurea Ciuc din etapa a doua a play-out-ului Ligii Naţionale de baschet masculin. Se joacă după sistemul “cel mai bun din cinci jocuri”, primele două partide disputându-se la Sala Sporturilor din Constanţa, sâmbătă - de la ora 16.00 - şi duminică - de la ora 17.00. Fără probleme de efectiv, constănţenii pornesc cu prima şansă, oferită de avantajul terenului propriu dar şi de lotul mai valoros.

„Avem o echipă nouă, iar acum suntem ca o familie. Am evoluat din ce în ce mai bine şi sperăm să facem meciuri bune. Ne dorim ca şi suporterii să vină în număr cât mai mare să ne ajute să câştigăm aceste două jocuri”, a declarat pivotul Dragan Petronic. Şi antrenorul principal al Farului, Costel Cernat, este optimist înaintea partidelor: „Avem două partide la Constanţa pe care trebuie să le câştigăm. Am arătat deja că suntem mai buni ca ei, dar trebuie să o dovedim şi în aceste meciuri. Noi am fost mereu încurajaţi la Constanţa şi sunt convins că şi de această dată publicul va fi în număr mare”, consideră antrenorul. De cealaltă parte, ciucanii consideră că au şanse mari de a se impune la Constanţa dacă vor reuşi să neutralizeze apărarea în zonă a Farului, lucru care în opinia lor le-a pus probleme în meciul câştigat de elevii lui Costel Cernat la Miercurea Ciuc.

În cealaltă partidă din play-out, CSS Giurgiu va întâlni pe Dinamo Bucureşti, primele două partide urmând să se desfăşoare pe 2 şi 3 mai la Miercurea Ciuc. Deşi anunţaseră că se vor retrage din campionat din cauza problemelor financiare, giurgiuvenii au decis ca disputele cu Dinamo să fie ultimele înaintea desfiinţării. În aceste condiţii, chiar dacă CSS Giurgiu va învinge Dinamo, aşa cum ar fi normal ţinând cont de diferenţa de valoare, a doua echipă retrogradată se va decide în urma confruntării dintre formaţia dinamovistă şi învinsa duelului BC Farul Constanţa - BC Miercurea Ciuc!