BC Farul, favorită la Focşani

Amânată din cauza vremii nefavorabile, partida dintre CSM Focşani şi BC Farul Constanţa, din prima etapă a returului Seriei a II-a a Diviziei B la baschet masculin, va avea loc, astăzi, de la ora 12.30, în oraşul de pe malul Milcovului. Împotriva unei formaţii alcătuite, cu preponderenţă, din juniori, BC Farul porneşte cu prima şansă, singura necunoscută fiind diferenţa de pe tabelă. Meciul este privit de tehnicianul Farului, Costel Cernat, şi ca o verificare pentru derby-urile din ultimele două etape ale returului.

„Meciurile cu Focşani şi apoi cu Time Bucureşti, ambele în deplasare, reprezintă verificări foarte bune înaintea disputelor cu Concordia Chiajna şi CSU Galaţi, echipele cu care ne luptăm pentru accederea la turneul semifinal. Nu am putut evolua în acest an în partide amicale din cauza vremii, astfel că primele meciuri din acest retur sunt împotriva unor adversari mai slab cotaţi. După ultimul joc din acest retur vor urma două turnee care vor decide cele două echipe care vor merge în faza următoare. Unul dintre aceste turnee, mai exact al doilea, dorim să-l organizăm la Constanţa şi am înaintat deja federaţiei solicitarea noastră“, a declarat Cernat. „Este bine că avem aceste partide mai uşoare pentru că jucătorii tineri pot deprinde mai repede şi mai bine ceea ce le cere antrenorul. Mulţi dintre jucători erau obişnuiţi cu antrenamente specifice Diviziei B, însă Costel Cernat are metode de baschet adevărat, cu apărare în zonă, poziţionare om la om, lucruri pe care le întâlneşti doar la un nivel înalt“, a precizat şi “veteranul“ lotului constănţean, Răzvan Popa.