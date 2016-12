BC Farul, în căutarea primului succes

Baschet Club Farul Constanţa pare să resimtă şocul primului eşalon, nereuşind în primele cinci partide (primele patru etape, plus meciul în devans din etapa a 11-a) să cunoască bucuria succesului în primul eşalon. Deşi jocul elevilor lui Costel Cernat începe să se ridice la nivelul dorit, lipsa de experienţă şi de omogenitate este în continuare principala cauză a eşecurilor. Pentru BC Farul se anunţă o nouă partidă dificilă, în etapa a 5-a, sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor, în compania formaţiei SCM U. Craiova. „Va fi un meci foarte greu cu Craiova, o echipă pe care am mai întâlnit-o şi în Cupa României. Au jucători de echipă naţională şi mă refer aici la Drăguşin, au doi americani pe extreme şi nu întâmplător au învins echipa din Piteşti, în faţa căreia noi am pierdut la mijlocul acestei săptămâni şi care a câştigat Supercupa României”, a declarat antrenorul Costel Cernat. Într-un moment în care echipa traversează o perioadă dificilă, suporterii sunt cei care pot aduce plusul necesar obţinerii primei victorii. „Promitem să ne batem pentru fiecare minge, să oferim tot ce putem pentru a câştiga. Trebuie să fim mult mai agresivi pe faza de apărare, să nu mai primim aşa uşor puncte. Aşteptăm şi suporterii în număr mare în tribunele Sălii Sporturilor”, a mai spus antrenorul Farului.

Celelalte meciuri ale etapei a 5-a - sâmbătă: BC Mureş - CSS Giurgiu, Dinamo Bucureşti - CSU Atlassib Sibiu, BCM U. Piteşti - BC Miercurea Ciuc; duminică: Energia Rovinari - Gaz Metan Mediaş, U. Mobitelco Cluj - CSU Asesoft Ploieşti (ora 19.00, în direct la Digi Sport 3). Partidele CSM Bucureşti - Timba Timişoara 91-84 şi CSM Oradea - BC Timişoara 85-88 au avut loc vineri.