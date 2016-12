BC Farul, în Liga Naţională

După o pauză de şapte ani, Constanţa va avea din nou o echipă de baschet la cel mai înalt nivel în competiţia internă. Început în septembrie 2011, proiectul Consiliului Judeţean Constanţa de a revitaliza unul dintre cele mai populare sporturi din lume, baschetul, s-a bucurat de succes încă din primul an. Echipa Baschet Club Farul Constanţa, preşedinte Petrică Munteanu şi antrenor Costel Cernat, a reuşit să promoveze în primul eşalon. După victoria de vineri, 80-59 cu CSU Galaţi, BC Farul şi-a continuat parcursul excelent din această stagiune şi a învins, sâmbătă, la Bucureşti, scor 83-68 (22-26, 13-15, 22-12, 26-15) pe Steaua Bucureşti, în a doua partidă a turneului final de promovare în Liga Naţională (noua denumire a primei divizii începând din sezonul 2012-2013). Condamnaţi să câştige pentru a rămâne în cărţile calificării, steliştii au început puternic partida, iar după primele două sferturi conduceau pe tabelă, 41-35. BC Farul a revenit senzaţional în sfertul al treilea, pe care l-a câştigat la o diferenţă de zece puncte, pentru ca în ultimul parţial să-şi mărească şi mai mult avantajul pe tabelă, pentru un succes fără emoţii în final. O nouă partidă câştigată datorită unei apărări foarte bine puse la punct de Costel Cernat şi a unei noi evoluţii foarte bune a căpitanului Marian Minea, 29 de puncte şi 20 de recuperări, secondat de Alexandru Olteanu cu 23p.

În ultima partidă, duminică, fără miza în privinţa calificării, BC Farul a cedat, scor 63-72 (17-24, 12-14, 12-16, 22-18), în faţa echipei Timba Timişoara, echipă care a promovat alături de BC Farul în primul eşalon. Rezultatele complete de sâmbătă şi duminică: Steaua - BC Farul 68-83, CSU Galaţi - BC Timba 63-94, BC Farul - BC Timba 63-72, Steaua - CSU Galaţi 84-91. Clasament final: 1. Timba Timişoara 6p, 2. BC Farul 5p, 3. CSU Galaţi 4p, 4. Steaua Bucureşti 3p.

CU GÂNDUL LA EŞALONUL DE ELITĂ. „Au fost partide dificile, atât în prima zi cât mai ales cu Steaua, când am revenit în repriza a doua. Ultimul meci, cu Timişoara, nu mai conta. Este mai greu să găseşti motivaţia când ai îndeplinit obiectivul şi, în plus, nu am mai avut decât şapte jucători. Este o mândrie pentru oraş că şi baschetul a promovat, un sport cu multă priză la public. Constanţa este reprezentată acum în prima divizie la handbal, volei, baschet, fotbal şi rugby. Constănţenii vor avea acum ocazia să se bucure şi de baschet şi ne dorim să ţinem steagul sus şi să ne stabilim un obiectiv frumos“, a spus antrenorul Costel Cernat. „Este o performanţă pe care ne-am dorit-o încă de când am preluat această echipă. Am început practic de la zero în toamna trecută, pentru că echipa mai exista doar în acte. Am adus jucători, antrenori, tot ce a fost necesar. Promovarea ne va obliga categoric la mai mult în sezonul viitor, dar nu trebuie să ne grăbim şi să aducem mulţi jucători străini pentru că în acest mod jucătorii români nu vor mai avea nicio şansă. Va trebui să avem răbdare câţiva ani până când vor apărea şi alte talente. Atât Primăria cât şi Consiliul Judeţean contribuie la dezvoltarea sportului constănţean“, a declarat Petrică Munteanu, preşedintele Baschet Club Farul.