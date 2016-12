BC Farul, înfrângere dramatică în play-out

Baschet Club Farul Constanţa a pierdut aseară, în Sala Sporturilor şi a treia dispută cu BCM Piteşti din prima fază a play-out-ului, scor 86-89 (8-17, 30-15, 16-10, 15-27, 7-7, 10-13), la capătul unei meci încheiat abia după două reprize de prelungiri. Cu scorul general de 3-0, BCM Piteşti scapă de emoţiile retrogradării, în timp ce BC Farul va disputa meciurile decisive pentru menţinerea în Liga Naţională cu BC Miercurea Ciuc.

Piteştenii au început mai bine jocul de ieri, de la Constanţa, iar după 7-0 şi 13-4, au încheiat primul parţial cu nouă puncte avantaj, 17-8. Cu Jeremi Booth în mare formă, secondat de Santana la aruncările de trei puncte, BC Farul a reuşit un sfert secund foarte bun, iar la pauză conducea pe tabelă cu 38-32! Diferenţa a crescut şi după parţialul al treilea, graţie unei apărări bune, dar şi a aruncărilor precise, BC Farul avea un avans de 12 puncte înaintea ultimelor zece minute, scor 54-42. Piteştenii nu au cedat, au profitat de câteva momente mai slabe ale constănţenilor şi au preluat conducerea, scor 66-64, când mai erau 70 secunde rămase de joc. Farul a egalat la 69-69 prin Tomasevic, cu două secunde înainte de ultimul fluier, şi pentru prima oară în acest sezon echipa constănţeană a intrat în prelungiri. Echilibrul s-a păstrat pe tabelă şi după prima repriză suplimentară, scor 76-76, însă balanţa s-a înclinat în cele din urmă în favoarea oaspeţilor, mai siguri la aruncările libere în ultimele minute de joc. S-a încheiat 89-86 pentru BCM Piteşti, iar BC Farul are încă emoţii în privinţa salvării de la retrogradare.

„Un meci dramatic, dar care speram să se termine în favoarea noastră. Am condus cu zece puncte, dar s-a fluierat uşor, am avut şi jucători de bază cu cinci greşeli personale. Cred că s-a văzut o echipă care a progresat, care merită să rămână în Liga Naţională. Acesta este baschetul. Trebuie să acceptăm ce s-a întâmplat, dar am făcut un baschet bun şi vom încerca în continuare să îndeplinim obiectivul”, a declarat antrenorul principal al BC Farul, Costel Cernat. Pentru BC Farul au marcat: Booth 31p, Tomasevic 25p, Santana 10p, Petronic 9p, Minea 5p, Mitchell 4p, Grubisic 2p.

Astăzi, de la ora 18.00, într-o altă partidă decisivă din play-out, CSS Giurgiu întâlneşte, pe teren propriu, echipa BC Timba Timişoara. Scorul după primele patru partide este egal, 2-2, fiecare formaţie câştigând jocurile de pe teren propriu.