BC Farul întâlneşte liderul Ligii Naţionale

Astăzi, de la ora 18.00, în direct la Digi Sport 2, BC Farul Constanţa va întâlni, în deplasare, în etapa a 25-a a Ligii Naţionale de baschet masculin, liderul CSM Oradea. Gazdele au procentaje foarte bune în acest sezon, 82,3 puncte pe meci, 17,2 la pase decisive şi peste 58 la sută la aruncările de la semidistanţă. În schimb, BC Farul are o medie a punctelor de doar 66,3 la sută şi un procentaj al aruncărilor de două puncte de 43,8, însă acest lucru se datorează în special primei părţi a campionatului, când echipa de pe litoral suferea la multe capitole. Chiar dacă orădenii pornesc cu prima şansă, BC Farul merge să-şi joace şansa. „Avem, din păcate, câteva probleme de lot. Petronic are o fractură la deget şi nu a făcut deplasarea, la fel ca şi Santana, iar Tomasevic acuză o întindere musculară şi are şanse mici să evolueze. Filozofia mea este apărarea şi sper ca întreaga echipă să facă un meci bun”, a declarat antrenorul principal al formaţiei constănţene, Costel Cernat.

În celelalte partide ale rundei s-au consemnat rezultatele: BC Miercurea Ciuc - CSU Ploieşti 75-91, CSU Sibiu - Gaz Metan Mediaş 74-75, Dinamo Bucureşti - Timba Timişoara 65-94, BCM Piteşti - CSS Giurgiu 73-67, Energia Rovinari - CSM Bucureşti 86-84, BC Timişoara - SCM Craiova 85-81. Meciul U. Cluj - BC Mureş Tg. Mureş va avea loc astăzi, de la ora 20.00 (Digi Sport 2).

Clasament: 1. CSM Oradea 44p, 2. Craiova 44p, 3. CSU Ploieşti 43p, 4. BC Timişoara 42p, 5. Mediaş 42p, 6. Tg. Mureş 41p, 7. U. Cluj 41p, 8. CSM Bucureşti 40p, 9. Sibiu 37p, 10. BCM Piteşti 37p, 11. Energia Rovinari 37p, 12. CSS Giurgiu 33p, 13. Timba Timişoara 31p, 14. BC Miercurea Ciuc 28p, 15. BC FARUL CONSTANŢA 28p, 16. Dinamo Bucureşti 26p.