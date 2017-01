BC Farul, învinsă la ultimul meci al sezonului

19:03:10 / 07 Aprilie 2014

nu se poate asa

Asa cum a evoluat farul trebuia sa se duca in B . A fost o diferenta totala fata de anul trecut cind erau titulari 3 sirbi si 2 americani , a fost ceva de vis nu mi venea sa cred ce vad ceva super . Cind a inceput anul asta stupoare totala pusti slabuti pe teren , era o diferenta majora . Chiar si asa vream sa vin cu copii meciurile nu se mai disputau la constanta ci in bucuresti . Daca nu se investeste nu are rost sa tineti o echipa asa de slaba adica sa ai in marea majoritate a partidelor jumatate din punctele adversarilor . sunt curios ce se intimpla anul viitor sa ne intilnim cu bine ...