BC Farul, învinsă şi la Sibiu

Baschet Club Farul Constanţa nu a reuşit să provoace surpriza în etapa a 13-a a Ligii Naţionale de baschet masculin, fiind învinsă, în deplasare, de CSU Atlassib Sibiu, scor 84-63 (25-16, 22-16, 10-19, 27-12). Un meci în care constănţenii au avut multe realizări frumoase, dar au suferit, din nou, din cauza unei apărări visătoare. Gazdele au început în forţă, 12-2, dar BC Farul a reechilibrat meciul, 16-10, moment în care antrenorul gazdelor, Miodrag Perisic, a solicitat, nervos, time-out. Gazdele s-au desprins la 25-16, scor cu care s-a încheiat şi primul sfert, după care constănţenii au revenit pe tabelă în sfertul secund, 35-29 pentru gazde. Mai siguri la aruncările de la semi-distanţă, unde au avut un procentaj de peste şaptezeci la sută, sibienii au intrat la pauza mare cu un avans mult mai liniştitor, 47-32. Sfertul al treilea a fost dominat de BC Farul, care s-a apropiat la o diferenţă ce oferea multe speranţe, 57-51 pentru Sibiu. Constănţenii au început foarte bine şi ultimul parţial, iar tabela indica la un moment dat un avantaj de numai două puncte pentru gazde, 62-60. Din acel moment însă, baschetbaliştii Farului au căzut inexplicabil, iar gazdele au înscris 19 puncte consecutive fără să primească vreunul! S-a încheiat 84-63 pentru CSU Atlassib, iar BC Farul rămâne cu dezamăgirea că ar fi putut obţine un succes extrem de important.

„Am fi putut egala la 62-62, dar Wallace a fost oprit, nejustificat, de arbitri. Gazdele au înscris apoi două coşuri de trei puncte, noi nu am putut riposta pe măsură şi meciul s-a decis. Am făcut însă cel mai bun joc din deplasare. Sunt mulţumit de cum a jucat echipa. Cu puţină atenţie am fi putut mult mai mult. Urmează partida cu Miercurea Ciuc, în care trebuie să câştigăm”, a declarat antrenorul principal al echipei constănţene, Costel Cernat. Pentru BC Farul au marcat: Booth 19p (2x3), Petronic 14p, Minea 10p (2x3), Mathis 9p (1x3), Wallace 9p (1x3), Călin 2p.

Programul celorlalte meciuri ale etapei - astăzi: U. Mobitelco Cluj - SCM Craiova (ora 19.30, Digi Sport 2); mâine: BC Timişoara - BC Timba Timişoara, Dinamo Bucureşti - BC Mureş Tg. Mureş (ora 18.00), BC Miercurea Ciuc - CSS Giurgiu (ora 18.00), CSM Oradea - Energia Rovinari (ora 19.00, Digi Sport 2); sâmbătă: BCM Piteşti - CSM Bucureşti (ora 16.45, Digi Sport 3), CSU Ploieşti - CS Gaz Metan Mediaş (ora 20.30, Digi Sport 1). Clasament: 1. Oradea 23p, 2. CSM Bucureşti 20p, 3. Tg. Mureş 20p, 4. Cluj 20p, 5. SCM Craiova 20p, 6. Rovinari 19p, 7. BC Timişoara 19p, 8. Mediaş 19p, 9. CSM Ploieşti 19p, 10. Sibiu 18p, 11. Giurgiu 17p, 12. Piteşti 17p, 13. Timba Timişoara 16p, 14. BC FARUL CONSTANŢA 14p, 15. Miercurea Ciuc 13p, 16. Dinamo Bucureşti 12p.