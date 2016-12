BC Farul, la un succes distanţă de Divizia A

Baschet Club Farul Constanţa a început perfect turneul final de promovare în Divizia A de baschet masculin. Vineri, în primul meci disputat la Arena de Baschet din Bucureşti, Farul s-a impus, cu 80-59 (30-12, 5-11, 22-19, 23-17), în faţa rivalei din sezonul regulat, CSU Galaţi. O partidă dominată de constănţeni, în care apărarea foarte bună şi aruncările de la distanţă au făcut diferenţa. Cu Minea excelent pe cele două faze, cu Popa sigur sub panou, elevii lui Costel Cernat au condus după primul sfert cu 30-12. Schimbările încercate în parţialul secund nu şi-au atins ţinta, iar Farul a înscris doar cinci puncte!!! Farul şi-a revenit în a doua repriză, iar coşurile de trei puncte venite pe bandă rulantă au demoralizat total o formaţie gălăţeană incapabilă de a riposta. Farul s-a impus în final cu 80-59 şi a făcut un pas important în lupta pentru promovare, având nevoie de un singur succes în următoarele două partide, cu Steaua Bucureşti şi BC Timba Timişoara.

„Mă aşteptam la o partidă mai grea împotriva unei echipe care nu avea nimic de pierdut. Am început însă foarte bine meciul, am pus o diferenţă mare încă din primul sfert. Apărarea a fost cheia acestei victorii. Am avut şi un coordonator, Alex Olteanu, care a ştiut să-şi aşeze echipa, iar procentajele au fost foarte bune. Urmează meciul cu Steaua, cel mai greu al turneului, dar vrem să îl câştigăm pentru a nu lăsa să se decidă calificarea în ultimul meci, cu Timişoara“, a declarat antrenorul Costel Cernat.

Pentru BC Farul au evoluat: Minea 29p (3x3p), Olteanu 12p (4x3p), Popa 11p (1x3p), Stănescu 11p, Trandafir 9p (1x3p), Pop şi Filip - câte 4p, Grecu, Gavriliu, Dănilă.

În cealaltă partidă de vineri: Steaua Bucureşti - BC Timba Timişoara 69-74. Programul meciurilor - sâmbătă: Steaua - BC Farul (ora 16.30, Digi Sport 2), CSU Galaţi - BC Timba (ora 18.45, Digi Sport 2); duminică: BC Farul - BC Timba (ora 11.00, Digi Sport 2), Steaua - CSU Galaţi (ora 13.15, Digi Sport 3).