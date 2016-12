BC Farul, pas greşit în lupta pentru evitarea retrogradării

Baschet Club Farul Constanţa şi BC Miercurea Ciuc şi-au împărţit victoriile după primele două partide din faza a doua a play-out-ului, disputate la Sala Sporturilor din Constanţa. Elevii lui Costel Cernat au câştigat confruntarea de sâmbătă, scor 80-62, însă au cedat, surprinzător, duminică, scor 70-76. În urma acestor rezultate, partidele de pe 2 şi 3 mai, de la Miercurea Ciuc, pot fi decisive în lupta pentru evitarea retrogradării. Dacă şi la Miercurea Ciuc ambele echipe vor câştiga câte un meci, partida decisivă va avea loc la Constanţa, pe 7 mai.

Meciul de sâmbătă, câştigat de BC Farul, cu 80-62 (15-21, 25-10, 22-21, 18-10), a dat emoţii suporterilor doar în primele zece minute, pe care ciucanii şi le-au adjudecat cu 21-15. A fost doar un simplu foc de paie, pentru că BC Farul a revenit rapid pe tabelă, preluând conducerea la trei minute de la reluare, 24-23, graţie reuşitelor lui Tomasevic, Minea şi Grubisic. Constănţenii au preluat total iniţiativa şi la pauză conduceau cu 40-31. Oaspeţii au păstrat echilibrul în sfertul trei, adjudecat la limită de BC Farul, 22-21, dar nu au mai avut puterea de a pune în pericol soarta întâlnirii, iar echipa constănţeană avea 1-0 după prima zi. Pentru BC Farul au marcat: Markovic 14p, Mitchell şi Petronic - câte 13p, Tomasevic 11p, Grubisic 10p, Santana 9p, Booth 6p, Minea 3p, Olteanu 1p.

Suporterii cosntănţeni aşteptam un nou succes duminică, în urma căruia favoriţii ar fi făcut un pas important pentru menţinerea în Liga Naţională. BC Farul a evoluat din păcate extrem de slab mai ales în atac şi în final a cedat cu 70-76 (21-23, 11-25, 17-16 şi 21-12). S-a ratat din toate poziţiile, iar sub panou Petronic, Grubisic sau Minea au fost aproape inexistenţi la recuperare. Farul s-a apropiat ameninţător cu 22 de secunde înainte de final, scor 67-71, însă oaspeţii au fructificat aruncările libere din final şi şi-au conservat un succes care le oferă speranţe pentru următoarele partide. Pentru BC Farul au marcat: Booth 19p, Santana 14p, Tomasevic 11p, Petronic 9p, Markovic 7p, Minea 5p, Grubisic 4p, Mitchell 1p. „O înfrângere neaşteptată. Nu am atacat cum trebuie. Sâmbătă am făcut un meci foarte bun, dar duminică nu am mai putut. Am mai învins la Ciuc, putem să o mai facem. Nu am reuşit să înscriem coşuri de două şi trei puncte. Poate că a fost şi o stare de oboseală”, a declarat antrenorul principal al BC Farul, Costel Cernat.