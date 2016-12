BC Farul reia pregătirile

Baschet Club Farul Constanţa este printre cele mai active echipe din sportul constănţean în 2013. Formaţia constănţeană îşi va relua pregătirile astăzi, de la ora 18.00, la Sala “Tomis”, sub comanda aceluiaşi cuplu de antrenori, Costel Cernat (principal) şi Zeljko Bubanja (secund), dar fără mai mulţi dintre jucătorii din prima parte a sezonului: Booth, McFarland, Wallace, Şenai şi Străuţ. Au fost aduşi în schimb, deocamdată, alţi trei jucători, americanul Tyronn Mitchell şi sârbii Nenad Markovic şi Nenad Tomasevic, negociindu-se şi cu alţi trei jucători străini. Dintre aceştia însă, la primul antrenament din acest an va fi prezenţi doar doi, Tomasevic şi Markovic, în timp ce Mitchell este aşteptat pe 7 ianuarie. Primul meci oficial al formaţiei BC Farul în acest an vor avea loc pe 9 ianuarie, în etapa a 16-a, prima a returului, la Breaza, cu campioana CSU Ploieşti. După primele 15 etape, BC Farul ocupă locul 15 în clasament, cu un singur succes. Din Liga Naţională vor retrograda la finele sezonului ultimele două clasate.