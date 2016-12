BC Farul speră la un nou succes în campionat

Sâmbătă, de la ora 17.00, la Sala Sporturilor, BC Farul Constanţa are ocazia de a obţine un nou succes în Liga Naţională de baschet masculin. Deşi va întâlni o formaţie experimentată, CSS Giurgiu, constănţenii privesc cu încredere această partidă. Mai ales că nici oaspeţii nu traversează un sezon aşa cum şi-ar fi dorit. Cu doar şase victorii în 18 etape, giurgiuvenii au ratat şi ei posibilitatea de a merge în play-off. „Dacă am învins Mediaşul, de ce nu am învinge şi Giurgiu. Ne dorim cât mai multe victorii până la finalul sezonului. Orice punct câştigat ne poate aduce un adversar mai accesibil în play-out. Giurgiu este o echipă incomodă, arţăgoasă, se luptă pentru fiecare minge şi va trebui să ne apărăm foarte bine“, consideră antrenorul Costel Cernat.

Programul complet al etapei - sâmbătă: CSM Bucureşti - Gaz Metan Mediaş (ora 17.00, Digi Sport 2), Energia Rovinari - CSU Ploieşti (ora 19.00, Digi Sport 2), Mureş Tg. Mureş - Timba Timişoara (ora 19.00); duminică: BCM Piteşti - CSU Sibiu (ora 18.00, Digi Sport 2), CSM Oradea - BC Miercurea Ciuc (ora 19.45); luni: Dinamo Bucureşti - SCM Craiova (ora 17.45, Digi Sport 2). Partida U. Cluj - BC Timişoara, scor 95-84, s-a disputat vineri.

Clasament: 1. CSM Oradea 35p, 2. U. Cluj 32p, 3. BC Timişoara 32p, 4. Mureş Tg. Mureş 31p, 5. CSU Ploieşti 31p, 6. SCM Craiova 31p, 7. CSM Bucureşti 30p, 8. Gaz Metan Mediaş 28p, 9. Energia Rovinari 27p, 10. CSU Sibiu 26p, 11. BCM Piteşti 26p, 12. CSS Giurgiu 24p, 13. Timba Timişoara 23p, 14. Miercurea Ciuc 21p, 15. BC FARUL 20p, 16. Dinamo 18p.