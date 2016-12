BC Farul, victorie superbă la Tg. Jiu

Baschet Club Farul Constanţa a obţinut, sâmbătă, primul succes din deplasare în actualul sezon al Ligii Naţionale de baschet masculin, învingând, cu 76-71 (25-24, 19-12, 15-19, 17-16), pe Energia Rovinari, formaţie clasată pe locul 9 înaintea meciului. Constănţenii abordau întâlnirea după trei eşecuri consecutive şi puţini erau cei care le dădeau şanse în disputa cu o echipă mai experimentată şi mult mai omogenă. Şi totuşi, cu o apărare remarcabilă, cu un procentaj foarte bun la aruncările de la distanţă şi cele libere, dar mai ales datorită jocului colectiv, BC Farul a obţinut o victorie cât se poate de meritată. BC Farul a condus aproape în permanenţă pe tabelă, uneori şi la peste zece puncte, scor 44-32 cu mai puţin de două minute înainte de finalul sfertului al doilea. Gazdele s-au apropiat în trei rânduri la doar trei puncte, 56-59, 70-73 şi apoi 71-74, dar Farul a rezistat şi a obţinut două puncte extrem de preţioase. Pentru BC Farul au marcat: Tomasevic 18p, Markovic 15p (3x3), Mitchell 14p (2x3), Petronic 12p, Santana 9p (1x3), Booth 3p (1x3), Minea 3p (1x3), Grubisic 2p.

„Este meritul tuturor, al jucătorilor, al băncii tehnice şi bineînţeles al conducerii pentru că a avut răbdare. Am arătat că prin disciplină se pot obţine lucruri frumoase. Am jucat ca o echipă, uniţi şi s-a dovedit încă o dată că jocul colectiv este mult mai important decât cel individual. Colectivul a făcut diferenţa. A fost cel mai bun joc al nostru în acest sezon, chiar dacă şi cu Mediaş am făcut o partidă foarte bună. Apărarea a fost la înălţime, dar am avut şi un procentaj bun la aruncările de trei puncte şi la cele libere”, a declarat antrenorul Costel Cernat. În etapa a 24-a, BC Farul va întâlni, mâine, de la ora 19.45 (în direct la Digi Sport 2), la Sala Sporturilor, pe U. Cluj.

Celelalte rezultate ale etapei: CSU Sibiu - BC Timişoara 82-76, CSM Bucureşti - BC Mureş Tg. Mureş 91-93, BC Miercurea Ciuc - SCM Craiova 76-92, BCM Piteşti - Gaz Metan Mediaş 55-71, CSM Oradea - Timba Timişoara 79-78, Dinamo Bucureşti - CSU Ploieşti 85-119, U. Cluj - CSS Giurgiu 88-69. Clasament: 1. CSM Oradea 42p, 2. Craiova 41p, 3. Mediaş 40p, 4. Mureş 39p, 5. CSU Ploieşti 39p, 6. U. Cluj 39p, 7. BC Timişoara 38p, 8. CSM Bucureşti 38p, 9. Sibiu 35p, 10. Energia Rovinari 34p, 11. BCM Piteşti 33p, 12. CSS Giurgiu 31p, 13. Timba Timişoara 28p, 14. BC FARUL CONSTANŢA 27p, 15. BC Miercurea Ciuc 26p, 16. Dinamo Bucureşti 25p.