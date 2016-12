BC Farul vrea primul succes din play-out

Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui, astăzi, de la ora 18.00, o nouă partidă din Liga Naţională de baschet masculin. În a treilea joc din prima fază a play-out-ului, Baschet Club Farul Constanţa va întâlni pe BCM Piteşti, scorul general fiind în acest moment 2-0 pentru piteşteni, care au câştigat primele două partide disputate pe teren propriu. BC Farul a fost însă foarte aproape de o surpriză în a doua confruntare, în care a cedat cu 74-78, rezultat ce oferă speranţe pentru cel puţin un succes la Constanţa. O victorie în această seară, dublată cu încă una în meciul 4, care va avea loc tot la Constanţa, mâine, de la ora 18.00, ar face ca partida decisivă să aibă loc pe terenul echipei argeşene, pe 23 aprilie. În caz contrar, BC Farul va evolua în faza a doua a play-out-ului, unde ar urma să întâlnească pe BC Miercurea Ciuc, care a cedat, cu 0-3 la general, în faţa echipei CSU Atlassib Sibiu.

„Am încredere că putem obţine două victorii la Constanţa pentru că am jucat tot mai bine în acest an. Piteştenii se află într-un uşor regres, însă au un lot mai valoros. Cu o apărare bună putem să câştigăm şi să împingem deznodământul calificării în meciul cinci. Avem nevoie de suporteri şi ne dorim să fie măcar o mie la aceste meciuri, pentru că mereu am făcut partide bune când au fost în număr mare alături de noi. Împreună cu ei ne putem îndeplini obiectivul”, consideră antrenorul principal al BC Farul, Costel Cernat, care nu are nicio problemă de lot pentru meciul de astăzi. Conform regulamentului, echipa învingătoare din prima fază a play-out-ului nu va mai disputa partide de clasament pentru locurile 9-12.