BC Farul vrea să încheie cu victorie sezonul regulat

Astăzi, de la ora 18.00, se vor desfăşura toate partidele ultimei etape a sezonului regulat, în urma căreia vom şti tabloul partidelor din play-off şi play-out. Baschet Club Farul Constanţa primeşte, în Sala Sporturilor, vizita celor de la Baschet Club Timişoara, o echipă obişnuită cu locurile fruntaşe în fiecare sezon. Constănţenii nu mai pot urca în clasament indiferent de rezultatul acestei confruntări, dar îşi doresc un succes care să le ofere un bun moral înaintea confruntărilor din play-out. Unde BC Farul va întâlni, în prima fază, pe BCM Piteşti.

„Întâlnim o echipă bună, care, cu siguranţă, îşi va dori victoria pentru a evita anumite formaţii în play-off. Venim după un succes şi o nouă victorie ne-ar oferi şi mai multă încredere pentru play-out. Cred că va fi un meci foarte frumos, cu o echipă care se va bate la titlu şi sper ca şi suporterii să vină în număr mare la sală”, a mărturisit antrenorul principal al BC Farul, Costel Cernat. De partea cealaltă, timişorenii vin după un eşec surprinzător pe teren propriu cu CSS Giurgiu. „În ultimele două partide nu am jucat prea bine, iar acum încercăm să remediem ceea ce am greşit. Lucrăm din greu la antrenamente ca să încercăm să reparăm ceea ce am stricat în ziua proastă prinsă împotriva Giurgiului”, a declarat, pentru site-ul clubului bănăţean, antrenorul echipei bănăţene, Srdjan Jovanovic.

Programul celorlalte partide ale etapei - astăzi, ora 18.00: SCM Craiova - CSM Oradea (în direct la Digi Sport 2), U. Cluj - BCM Piteşti, Energia Rovinari - Dinamo Bucureşti, CSM Bucureşti - CSU Atlassib Sibiu, BC Mureş Tg. Mureş - BC Miercurea Ciuc, CSS Giurgiu - CSU Ploieşti, BC Timba Timişoara - Gaz Metan Mediaş.

Clasament: 1. Oradea 52p, 2. Tg. Mureş 51p, 3. CSU Ploieşti 51p, 4. Craiova 49p, 5. Mediaş 48p, 6. BC Timişoara 48p, 7. U. Cluj 48p, 8. CSM Bucureşti 46p, 9. Rovinari 43p, 10. Sibiu 43p, 11. Piteşti 42p, 12. Giurgiu 40p, 13. Timba 37p, 14. BC FARUL 36p, 15. Ciuc 32p, 16. Dinamo 30p.