BC Farul vrea victoria la Chiajna

În etapa a 23-a a Ligii Naţionale de baschet masculin, formaţia Baschet Club Farul Constanţa va întâlni astăzi, în deplasare, de la ora 14.00, echipa Concordia Chiajna. Un meci între codaşele actualei ediţii a primei divizii a baschetului românesc, în care singura miză este orgoliul jucătorilor care se vor afla pe teren. În meciul tur, disputat la Constanţa, la sfârşitul lunii noiembrie, fariştii s-au impus destul de clar, scor 78-54, obţinând atunci şi singura lor victorie din acest sezon. Chiar dacă, în acest an, evoluţiile au fost de multe ori chiar sub nivelul celor de la finalul anului trecut, baschetbaliştii pregătiţi de Alexandru Olteanu şi Vasile Paşca merg cu gândul de a-şi dubla numărul de succese din actuala stagiune. „Este echipa cu care ne batem pentru evitarea ultimului loc în clasament. Suntem în efectiv complet, mai puţin Liţă. Sper să facem un meci bun şi să câştigăm. Am jucat mai bine cu Steaua pe faza defensivă, iar acum sper să jucăm mai dezinvolt şi pe cea ofensivă pentru a câştiga”, a declarat antrenorul principal al BC Farul, Alexandru Olteanu.

Ieri s-a disputat o partidă restantă din etapa a 20-a: SCM Craiova - CSU Atlassib Sibiu 61-50. Restul partidelor din etapa a 23-a vor avea loc după următorul program - sâmbătă: Steaua Bucureşti - CSM Oradea (ora 17.00, Digi Sport 3), BC Mureş Tg. Mureş - Energia Rovinari (ora 18.00), SCM Craiova - Gaz Metan Mediaş (ora 19.00); duminică: U. Cluj - CSU Ploieşti (ora 19.30, Digi Sport 2); luni: CSU Atlassib Sibiu - BC Timişoara (ora 18.00, Digi Sport 2).

Clasament: 1. Ploieşti 39p, 2. Sibiu 39p, 2. Oradea 38p, 4. Tg. Mureş 37p, 5. Cluj 36p, 6. Craiova 36p, 7. Rovinari 34p, 8. Piteşti 34p, 9. Steaua 34p, 10. BC Timişoara 32p, 11. Mediaş 29p, 12. Timba Timişoara 25p, 13. BC FARUL CONSTANŢA 23p, 14. Concordia Chiajna 23p.