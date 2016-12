BC Laguna Bucureşti s-a impus la Memorialul „Antonio Alexe“

După trei zile de confruntări interesante, Memorialul „Antonio Alexe” la baschet masculin, ediţia 2013, competiţie rezervată juniorilor Under 14 (copii născuţi în 1999, 2000 şi mai tineri), s-a încheiat, ieri, la Sala Sporturilor din Constanţa. În finala mică, CSS 1 Constanţa a dispus, cu 52-35, de BC Athletic 2 Constanţa, iar în finala mare s-a impus BC Laguna Bucureşti, 61-49 cu BC Athletic 1 Constanţa. Daniel Ioniţă, jucătorul echipei BC Laguna Bucureşti, a fost ales MVP-ul turneului. „Sunt foarte emoţionată, pentru că în fiecare an constănţenii nu-l uită, prin acest turneu pe care-l organizează, pe cel care a fost Antonio Alexe”, a spus Maria Horchi, mama regretatului Antonio Alexe. „Încercăm de la an la an să construim turneul şi să-l facem din ce în ce mai interesant, cu mai multe echipe la start, nu numai din Constanţa, pentru că avem nevoie de cât mai multe meciuri puternice. Diferenţa dintre echipele din Constanţa şi cele din Bucureşti o face în acest moment lipsa partidelor de pregătire. În Bucureşti sunt mult mai multe cluburi şi joacă în fiecare săptămână, în timp ce noi jucăm foarte rar”, a declarat Bogdan Ivanovici, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Baschet Constanţa şi conducătorul BC Athletic Constanţa.

Competiţia a fost organizată de Baschet Club Athletic Constanţa, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa şi Consiliului Judeţean Constanţa.