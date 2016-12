BCE scoate artileria grea în lupta cu criza

Conducerea Băncii Centrale Europene (BCE) a aprobat ieri un program nelimitat de achiziţii de obligaţiuni ale ţărilor cu probleme. Măsura, menită să readucă sub control dobânzile tot mai mari la care se împrumută unele state din zona euro, a avut efecte imediate, bursa americană deschizând în creştere puternică. „BCE trebuie să asigure transmiterea dobânzii sale cheie în toate statele membre UE”, a spus preşedintele instituţiei, Mario Draghi, la scurt timp după şedinţa în care banca a menţinut dobânda de politică monetară la 0,75% pe an. „Vom avea un instrument eficient ca să evităm scenariile distructive, cu posibile provocări severe pentru stabilitatea preţurilor”, a spus Draghi. Mingea este acum în curtea guvernelor Spaniei şi Italiei, care ar trebui să declanşeze achiziţiile de obligaţiuni de către BCE, printr-o cerere de ajutor financiar către fondul de urgenţă al zonei euro. Chiar şi aşa, BCE a înrăutăţit prognoza de creştere a economiei zonei euro, atât în 2012 cât şi în 2013, „din cauza incertitudinilor sporite, măsurilor de ajustare în sectorul financiar şi cel non-financiar, şomajului ridicat şi redresării globale inegale”. Potrivit noilor estimări, PIB-ul zonei euro va scădea cu 0,2% - 0,6%, în 2012. În 2013, prognoza este în ceaţă - fie o scădere cu maximum 0,4%, fie un avans cu 1,4%. Veştile nu sunt bune nici pentru România, care exportă în zona euro cea mai mare parte a producţiei interne. În plus, o zonă euro slăbită înseamnă pentru noi şi mult mai puţine investiţii străine, care şi aşa sunt la un nivel extrem de scăzut.