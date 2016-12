BCR a redus dobânzile la creditele noi

Banca Comercială Română (BCR) a redus, începând de ieri, cu până la 2,5 puncte procentuale, dobânzile la creditele noi, în lei, acordate persoanelor fizice, a anunţat banca. Ratele la creditele de nevoi personale Divers Extra BCR cu dobândă fixă în lei încep de la 9,9% pe an şi ajung până la 11,75% pe an pentru clienţii cu istoric bun cu BCR, în funcţie de termenul pe care se acordă creditul, se arată într-un comunicat al BCR. Pentru clienţii fără istoric cu BCR, dobânzile ajung până la 13,25% pe an. Potrivit băncii, clienţii cu istoric sunt persoanele care au mai avut credit la BCR şi au avut un comportament bun de plată, clienţii care îşi încasează salariul într-un cont curent deschis la BCR. De asemenea, tot începând de luni, BCR modifică nivelul dobânzilor fixe aferente depozitelor la termen în lei pentru persoane fizice, cu maturităţi scurte de până la 6 luni inclusiv (reducere între 0,1% - 0,4% pe an). Dobânzile pentru maturităţi de 9 şi 12 luni rămân nemodificate.