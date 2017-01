BCR a reeşalonat credite pentru 2.500 de persoane cu întîrzieri la plată

Banca Comercială Română (BCR) a restructurat credite pentru 2.500 de persoane fizice care au avut restanţe după începerea crizei, majoritatea împrumuturi ipotecare, deşi a contactat circa 90.000 de clienţi pentru a le propune această opţiune, a declarat directorul diviziei pentru credite de retail, Ştefan Coroianu. „Programul de restructurare a creditelor a început la BCR din luna aprilie, după ce fusese pregătit cîteva săptămîni înainte. Am încercat să avem în cadrul acestui program o abordare ţintită către clienţii care aveau un comportament ordonat de plată a obligaţiilor, dar care după lunile octombrie, noiembrie au început să raporteze întîrzieri”, a afirmat, ieri, Coroianu. El a explicat că BCR a împărţit clienţii vizaţi de o posibilă reeşalonare a creditelor în trei subsegmente principale: persoane afectate de şomaj, care au înregistrat o majorare a obligaţiilor lunare din cauza creşterii dobînzilor sau a cursului de schimb, sau clienţi ale căror venituri au scăzut semnificativ. „Pentru fiecare subsegment am încercat să schiţăm soluţii particulare. Astfel, pentru clienţii afectaţi de şomaj am acordat o perioadă de graţie, pentru cei ale căror venituri s-au redus am implementat o perioadă de diminuare a plăţilor, iar pentru cei ale căror rate au crescut am încercat să majorăm perioada de creditare”, a explicat Coroianu. Oficialul BCR a precizat că programul de restructurare a creditelor a fost derulat prin personalul din front office, care avea deja un contact direct cu clienţii. „Au existat 90.000 de clienţi cu credite, cu întîrzieri cuprinse între 30 şi 90 de zile, pe care i-am contactat şi am încercat să le propunem posibilitatea restructurării împrumuturilor. Aproximativ 2.500 de persoane fizice au acceptat deja restructurarea împrumuturilor, dar a existat şi o reţinere din partea clienţilor care, la un prim contact, preferă să plătească. Cam 70% din numărul creditelor restructuate sînt ipotecare”, a spus Coroianu. El a precizat că au fost reluate plăţile la împrumuturi totalizînd 63% din valoarea creditelor ţintite pentru restructurare. Totuşi, Coroianu consideră că cifrele vor creşte pe partea de credite restructurate, în condiţiile în care soluţia pe termen lung este adaptarea plăţilor lunare la posibilităţile clientului. Oficialul BCR a explicat că au existat şi 100 de clienţi pentru care nu s-au putut găsi soluţii de restructurare de comun acord, iar la acestea se caută în prezent alte soluţii. „Portofoliul de credite neperformante, ca valoare, înregistrează o stabilizare relativă, după o creştere accelerată în primele şapte luni. Am contactat în medie 15.000 - 20.000 de clienţi lunar pentru a le oferi posibilitatea de restructurare a creditelor şi anticipez că se va menţine acest ritm pînă la finele anului, dar lista este dinamică în condiţiile în care unii clienţi ies din încadrarea în listă în timp ce alţii intră”, a mai spus oficialul BCR.