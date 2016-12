BCR are o sucursală pe platforma Second Life

Banca Comercială Română (BCR) a anunţat, ieri, că este prima instituţie bancară din România cu un sediu virtual pe platforma Second Life, sucursala sa plasată în centrul Pieţei Revoluţiei din Bucureştiul Virtual beneficiind de un trafic zilnic de peste 250 de utilizatori unici. De asemenea, aceasta beneficiază şi de expunere în faţa a peste 800 de rezidenţi care socializează în oraşul virtual. BCR a mai anunţat că programul de educaţie financiară, Şcoala de bani, care va continua şi în 2010, va avea un corespondent 3D în lumea virtuală. Astfel, în Bucureştiul Virtual există deja amenajată o aulă universitară în care se vor desfăşura lecţiile cu un „diriginte”, iar elevii şcolii vor participa la concursuri sub formă de extemporale, în urma cărora vor putea câştiga premii, se mai arată în comunicat. Clădirea BCR din Second Life a fost realizată după modelul sucursalelor din realitate, iar în interior, utilizatorii pot interacţiona cu diverse aplicaţii automatizate, pot afla mai multe informaţii despre ofertele promoţionale în curs (pachetul BCR Student şi BCR Pensii în acest moment), se pot înscrie în grupul Şcolii de bani iar, în curând, vor avea posibilitatea să cumpere L$ (Linden Dolar) prin intermediul bancomatelor (ATM). Second Life s-a lansat în 2003, dar platforma a devenit cunoscută la nivel mondial abia în 2006. În prezent, Second Life are peste 15 milioane de conturi înregistrate, o economie şi o monedă proprie (Linden Dolar). Valoarea tranzacţiilor zilnice depăşeşte 1,5 milioane de dolari. Utilizatorii Second Life sunt în general trend-setteri şi early adopters, persoane cu influenţă în cercurile lor sociale şi care stăpânesc bine uneltele de socializare online. Majoritatea sunt producători de conţinut - scriu pe bloguri, folosesc photo şi video sharing sau produc bunuri virtuale.