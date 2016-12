BCR BpL reduce dobânda pentru creditele anticipate

BCR Banca pentru Locuinţe (BCR BpL) anunţă reducerea, din 1 martie, a dobânzii la creditele anticipate acordate în lei şi garantate cu ipotecă la 8% pe an. „Produsele BCR BpL au marele avantaj că nu sunt afectate de riscurile valutare şi riscurile de creştere a dobânzii, fiind doar în lei şi cu dobândă fixă. În condiţiile de piaţă actuale, venim în întâmpinarea nevoilor locative ale clienţilor care doresc să investească într-un timp mai scurt în domeniul locativ cu o reducere de dobândă importantă - la creditele anticipate garantate cu ipotecă imobiliară de la 8,7% pe an (pentru pachetele Locuinţa Plus, Economii Plus) şi respectiv 9% pe an (pentru pachetul Locuinţa Avantaj) la 8% pe an, indiferent de tipul de contract“, a declarat preşedintele BCR Banca pentru Locuinţe, Alexandru Ciobanu. Potrivit băncii, clienţii care doresc să îşi cumpere o locuinţă sau un teren, să îşi renoveze, să îşi modernizeze sau să îşi reabiliteze termic locuinţele, dar nu au ajuns la repartizarea contractelor de economisire-creditare, pentru a putea beneficia de dobânzile fixe avantajoase ale creditelor locative acordate numai în lei (5% sau 6% pe an, în funcţie de tipul produsului ales), pot să opteze pentru un credit intermediar - de asemenea în lei, tip punte, cu dobândă fixă de doar 7% pe an. Când clientul întruneşte condiţiile de vechime necesare repartizării contractului de economisire-creditare, creditul intermediar se transformă în credit locativ.