BCR creşte taxa pentru retragerea de cash

Banca Comercială Română (BCR) a eliminat comisioanele pentru clienţii persoane fizice pentru serviciile de Debit Direct şi Standing Order, pentru a stimula utilizarea plăţilor fără numerar, şi a majorat comisionul de retragere de numerar de la ATM-urile altor bănci, la 0,75% plus 4,5 lei. „Încurajăm plăţile direct din cont prin canale alternative. Motivăm clienţii să utilizeze soluţii cît mai rapide, comode şi mai ieftine, permanent disponibile, indiferent de programul de lucru al unităţilor bancare”, a declarat directorul executiv al Direcţiei Dezvoltare Afaceri şi Produse Retail din BCR, Sorin Mititelu. Banca a redus suma minimă obligatorie pentru deschiderea unui cont curent cu card de debit ataşat VISA Classic, la 50 de lei, euro sau dolari, în funcţie de tipul cardului, precum şi soldul minim al contului curent cu card de debit ataşat pentru cardurile de debit în valută, VISA Classic în euro sau dolari. Instituţia de credit a menţinut nivelul comisionului de retragere de numerar de la ATM-urile proprii, însă comisionul de retragere de la ATM-urile altor bănci, inclusiv din străinătate, a fost majorat la 0,75% plus 4,5 lei. Utilizarea cardurilor BCR la oricare din ATM-urile băncilor care fac parte din Erste Group are aceleaşi costuri ca în România. BCR, membră a grupului austriac Erste, este cea mai mare bancă din România în funcţie de active, administrînd peste 17,2 miliarde euro.