BCR ia aur de la austrieci şi îl vinde românilor

CERERE ŞI OFERTĂ Analiştii economici cred că trecerea aurului din mâna băncilor în mâini private şi liberalizarea mijloacelor de schimb ar însemna un mare pas înainte spre stabilizarea unor sisteme sufocate de banii tipăriţi cu prea mare uşurinţă de stat prin băncile sale centrale şi distribuiţi apoi în economie cu sârg şi foarte profitabil de un sector bancar ce este doar aparent privat. Se pare că oamenii au început să vadă cu alţi ochi investiţiile în aur. Banca Comercială Română (BCR) ne anunţă că a vândut, de exemplu, în decembrie 2013, peste 25 kg de aur. Cantitatea cuprinde atât aur vândut pe bază de precomandă, cât şi aurul cu vânzare imediată la ghişeele băncii. De la jumătatea lunii decembrie, unitatea bancară oferă clienţilor săi posibilitatea să cumpere aur direct de la ghişeele unităţilor sale, fără a mai fi nevoie de precomandă. La ghişeele BCR s-au vândut peste 5 kg de aur, mai mult de 100 de clienţi cumpărând aur fără precomandă.

LINGOURI DE 2 GRAME Aurul vândut este de cea mai bună calitate (puritate 999,9%) şi este furnizat de Monetăria statului austriac, o instituţie cu o bogată tradiţie în domeniu şi care comercializează cu succes aur sub formă de monede şi lingouri pentru investitorii din întreaga lume. Cel mai mic lingou pe care banca îl oferă la vânzare are o greutate de 2 grame (fiind cel mai căutat) şi costă 372 lei, iar cel mai mare are 1 kg şi costă 147.608 lei. Dintre monezi, cea mai vândută este cea de 1/10 uncie (3,11 g) şi 1 uncie (31,10 g) - Filarmonica. Astfel, cea mai mică monedă pe care banca o oferă la vânzare are o greutate de 3,121 grame şi costă 546 lei, iar cea mai mare are 31,103 grame şi costă 4.773 lei. Serviciul de vânzare aur la ghişeele unităţilor este disponibil, într-o primă fază, în 15 unităţi din reţeaua băncii, răspândite pe tot cuprinsul ţării - Iaşi, Cluj Napoca, Braşov, Arad, Craiova, Botoşani, Sibiu, Timişoara, Constanţa, Oradea, iar cinci unităţi sunt situate în Bucureşti.