BCR învaţă clienţii să-şi administreze banii

Banca Comercială Română (BCR) a lansat, vineri, un program de consiliere atît pentru clienţi, cît şi pentru alte persoane interesate în găsirea celor mai bune soluţii de administrare a banilor. Proiectul, denumit „Ghidul banilor tăi“, presupune ca, în fiecare unitate a BCR, să existe un consilier dedicat, care va oferi îndrumare gratuită tuturor persoanelor care solicită un astfel de serviciu. „Devine din ce în ce mai complicat şi mai puţin eficient să dezvolţi relaţia cu un client dacă nu există o minimă înţelegere a unor lucruri simple, cum ar fi cele despre administrarea finanţelor personale. Am început acest program de consiliere gratuită şi fiecare va primi sfaturi personalizate, adaptate situaţiilor, nevoilor şi dorinţelor sale“, a declarat directorul executiv al Direcţiei Dezvoltare Produse şi Afaceri Retail din BCR, Sorin Mititelu. Consilierii BCR vor sfătui clienţii cum să construiască un buget personal şi cum să-şi diminueze cheltuielile prin a nu cumpăra lucruri inutile, cum să decidă un plan de economisire, dar şi cum să-şi analizeze situaţia financiară pentru obţinerea unui împrumut. De asemenea, banca va căuta să explice clienţilor importanţa achitării la timp a ratelor la credit, pentru a evita plata dobînzilor penalizatoare, şi va oferi sfaturi privind măsurile pe care un client trebuie să le ia cînd are dificultăţi financiare şi nu mai poate plăti ratele. O altă măsură luată de bancă este înlocuirea soluţiei de internet banking e-BCR pentru persoane fizice, cu serviciul 24 Banking. BCR va opri, la 27 iunie, accesul la vechea soluţie de internet banking e-BCR, destinată persoanelor fizice, după ce a lansat, la jumătatea anului trecut, serviciul 24 Banking BCR. Noul serviciu are trei canale alternative, respectiv Alo 24 Banking BCR, prin care se realizează operaţiuni prin telefon, Click 24 Banking BCR, operaţiuni prin internet, şi Easy 24 Banking BCR, disponibil în zona special amenajată cu automate bancare, care permit accesul permanent la conturile deţinute la BCR. Serviciul Canale Alternative BCR este utilizat, în prezent, de circa 600.000 de clienţi. Pentru utilizarea serviciului de efectuare a operaţiunilor prin Canale Alternative, clienţii care încă nu au migrat de la vechea soluţie mai au la dispoziţie încă 30 de zile. Trecerea de la vechiul la noul serviciu se face fără costuri suplimentare pentru client.