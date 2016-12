BCR oferă studenţilor produse la pachet

Banca Comercială Română (BCR) îşi diversifică oferta pentru studenţi odată cu lansarea Pachetului Student BCR. Acesta include un cont curent, un card Visa Electron cu cip şi acces la serviciul 24 Banking BCR. În premieră, cardul de debit, cu utilizare atît în ţară, cît şi în străinătate, poate fi personalizat în funcţie de stilul propriu. Designul cardului va putea fi ales din cinci teme vizuale - design, călătorii, timp liber, sport şi muzică. Pachetul Student BCR, special creat pentru studenţii care urmează cursurile la zi, are o serie de facilităţi dedicate nevoilor acestora: achiziţionarea şi administrarea pachetului este gratuită, comision zero pentru toate plăţile la comercianţi/pe internet şi pentru operaţiunile derulate la ATM-urile BCR, două tranzacţii gratuite/lună prin Alo 24 Banking BCR sau Click 24 Banking BCR, discounturi între 5% - 15% la plata cu cardul la partenerii BCR şi înscrierea automată în Comunitatea Student BCR, care oferă posibilitatea de a participa la seminarii pentru dezvoltarea carierei şi diverse promoţii. În plus, studenţii cîştigă puncte de loialitate pentru tranzacţiile efectuate la orice comerciant din ţară, străinătate sau pe Internet. Pentru fiecare doi lei cheltuiţi cu cardul Visa Electron Student BCR, deţinătorul primeşte un punct (un punct = 0.006 lei), iar punctele acumulate se vor preschimba în bani viraţi trimestial în contul curent ataşat cardului. „Folosind acest card, studenţii pot ajuta comunitatea deoarece BCR va dona Organizaţiei Salvaţi Copiii echivalentul a 0,2% din totalul sumelor cheltuite cu cardul Visa Electron Student la cumpărături, în perioada octombrie – decembrie 2009”, spun reprezentanţii băncii.