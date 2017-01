BCR vrea să îşi deschidă o bancă pentru locuinţe

Banca Comercială Română (BCR), cea mai mare instituţie financiară de pe piaţa românească după active, ar putea să îşi deschidă o bancă pentru locuinţe, în cadrul strategiei de dezvoltare a segmentului de retail, a anunţat, ieri, banca. În afară de banca pentru locuinţe, care ar urma să fie o nouă subsidiară a băncii "alternativă la creditele ipotecare", BCR mizează pe segmentul de administrare de fond de pensii obligatorii (pilonul II), pentru care compania dedicată este în proces de avizare la arbitrul pensiilor private. Un alt proiect care va fi pus în practică de BCR este introducerea biroului de management al reclamaţiilor clienţilor (ombudsman), a mai anunţat banca. În prezent, pe piaţa românească funcţionează două bănci de acest tip, HVB Banca pentru Locuinţe şi Raiffeisen Banca pentru Locuinţe, care oferă produse de economisire - creditare în special pentru persoanele care doresc un credit imobiliar.

De asemenea, BCR îşi va mări reţeaua cu peste 150 de unităţi pînă în 2009 şi intenţionează să ofere tranzacţii prin telefon şi să introducă pachete de servicii asociate contului curent. Instituţia bancară estimează o dezvoltare puternică a pieţei de retail din România, iar pentru a ţine pasul cu nevoile clienţilor, banca vrea să ajungă la o reţea de 668 de unităţi pînă la finalul anului 2009, faţă de 473 sucursale şi agenţii la sfîrşitul lui 2006. De la începutul acestui an, BCR a deschis încă 30 unităţi, reţeaua băncii depăşind, în prezent, 500 de sucursale şi agenţii. "Expansiunea reţelei va permite să facem faţă competiţiei în ceea ce priveşte accesul la servicii şi uşurinţa oferită clienţilor noştri", arată oficialii băncii. În următoarele luni, BCR îşi propune să îmbunătăţească oferta de produse şi servicii. Designul cardurilor va fi aliniat standardelor grupului Erste Bank, a mai anunţat banca. BCR, membră a grupului Erste Bank, este cea mai mare bancă din România, cu active de peste 14,6 miliarde euro. Banca are, în prezent, peste 500 de sucursale şi agenţii, emite 23 tipuri de carduri de credit şi de debit şi are instalate peste 1.300 de bancomate (ATM) şi 11.000 de aparate pentru plata cu cardul la comercianţi (POS).