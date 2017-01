Beat criţă, s-a răsturnat cu maşina pe calea ferată

Trei barbaţi au scăpat, ca prin minune, fără nicio zgîrietură, după ce autoturismul cu care se deplasau pe Şoseaua Mangaliei a fost scăpat de sub control şi s-a răsturnat pe marginea căii ferate Constanţa-Mangalia. Potrivit agenţilor Biroului Poliţiei Rutiere Constanţa, care au efectuat cercetări la locul accidentului, Costel Vasile, de 43 ani, conducea un Opel, înmatriculat CT 08 VLC, şi, la un moment dat, din cauza vitezei şi a faptului că şoferul era băut, maşina a fost scăpată de sub control, s-a răsturnat de mai multe ori pe marginea drumului şi s-a oprit pe marginea căii ferate. Pasagerii autoturismului, ameţiţi şi ei de băutură, l-au părăsit pe şofer şi s-au făcut nevăzuţi. La rîndul său, conducătorul auto a încercat să iasă din maşină, în timp ce mai mulţi şoferi aflaţi în trafic au oprit şi au sărit în ajutorul său, crezînd că este rănit. Martorii spun că, în momentul în care a fost scos din autoturismul grav avariat, şoferul abia se ţinea pe picioare. Alertaţi prin 112, poliţiştii de la circulaţie au ajuns la locul accidentului şi l-au testat cu aparatul Drager pe şoferul Opelului, care avea o alcolemie de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde i-au fost recoltate probe biologice de sînge pentru determinarea alcoolemiei. Oamenii legii i-au reţinut permisul de conucere pentru o perioadă de 90 de zile şi i-au întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice.