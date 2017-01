Beat şi fără permis, la volanul unui Logan furat

Urmărire ca-n filme, cu final surprinzător, marţi noaptea, pe b-dul Aurel Vlaicu din Constanţa! Cu o alcoolemie de 0,73 mg/l, un constănţean de 19 ani a condus, fără permis, o maşină pe care tocmai o furase dintr-o parcare. Poliţiştii spun că Alexandru Cristian Scarlat a consumat mai multe pahare cu băutură şi apoi a ieşit în oraş la “agăţat”… maşini. Tînărul s-a oprit pe strada Prelungirea Liliacului, acolo unde o Dacia Logan, de culoare albă, proprietatea lui Metin Halil, i-a făcut cu ochiul. Ameţit de băutură, dar destul de lucid încît să-şi dea seama că este pe cale de a fi protagonistul unei infracţiuni, bărbatul a trecut la fapte. S-a chinuit cîteva minute să deschidă portiera Loganului şi a reuşit să pătrundă în interior. Dînd dovadă de “iscusinţă”, a pornit motorul autoturismului într-o clipită şi a pornit apoi la plimbare pe b-dul Aurel Vlaicu din Constanţa. Tînărul a încălcat toate regurile de circulaţie posibile, reuşind să atragă în scurt timp atenţia unuei maşini de poliţie. Oamenii legii s-au luat după el, somîndu-l să tragă pe dreapta. Pentru că se simţea cu musca pe căciulă după cîte făcuse, tînărul a încercat să-şi găsească scăparea apăsînd la maximum pedala de acceleraţie şi antrenîndu-i pe poliţişti într-o urmărire ca-n filme. Tînărul a gonit cîţiva kilometri buni, după care a abandonat autoturismul pe şosea şi a luat-o la fugă. Poliţiştii au pus mîna pe fugar după ce l-au urmărit cîteva zeci de metri. Cercetările efectuate au scos la iveală faptul că maşina a fost furată şi că tînărul nu avea permis de conducere. În plus, în urma testării cu aparatul Drager, s-a stabilit că şoferul de ocazie avea o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Potrivit anchetatorilor, se pare că tînărul are o „pasiune” pentru autoturismul autohton, fiind bănuit că ar fi furat o altă Dacie, în urmă cu trei luni. Dacia 1310, proprietate a lui Alexandru Ţivinchi, a dispărut în noaptea de 16 spre 17 iunie, de pe strada Ioan Ursu din Constanţa, acolo unde era parcată. Poliţiştii au găsit maşina abandonată pe strada Spiru Haret, însă nu au reuşit să dea de urma hoţului. Ieri, după ce l-au prins pe Alexandru Cristian Scarlat, au stabilit că modul de operare este acelaşi, tînărul devenind principalul suspect şi în acest caz. Sub escorta poliţiştilor, Alexandru Cristian Scarlat a fost prezentat, ieri, instanţei de judecată, iar magistraţii constănţeni au dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 29 de zile, pentru săvîrşirea infracţiunilor de furt calificat, conducere fără permis şi sub influenţa alcoolului. Ancheta continuă, cu suspectul în stare de reţinere.