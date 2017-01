Bebe sexologul

Dragă Bebe,

Îndrăznesc să-ţi spun pe scurt cu ce problemă mă confrunt. Am 32 de ani şi sînt într-o relaţie cu o persoană mai mare. Nu contează ce vîrstă are. Lucrurile mergeau bine. El nu este divorţat, dar sîntem împreună de un an, fără ca soţia lui să cunoască adevărul. În vară, a intrat în legătură cu o tipă cam de 50 de ani. Am spus că este urîtă şi mi se pare că el, un cavaler, a gafat. Acum, în preajma Sărbătorilor, este cu alta. Şi mai urîtă. Dacă îi vezi pozele, plîngi. Te simţi un copil părăsit. Ce să fac? Ce se întîmplă cu el? Crezi că s-a dereglat? Aştept răspuns, Lori.

Lori, Lori, Lori. Iubitul tău este în criză. Ceea ce este cel mai grav este că îşi propune \"achiziţii\". Tu, prin faptul că nu clarifici raportul cu el, îi devii complice. El face tururi de forţă pentru a demonstra ce viril şi bărbat este, iar tu... îmi adresezi epistole. Dacă eşti sigură că este cu alta, ori eşti de acord şi atunci consideră-te un fel de nevastă, ori rupi mîţa şi îţi vezi de treabă. Indecisă, te vei trezi că îţi propune sex în grup!