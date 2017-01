BEBE SEXOLOGUL

Bună!

Am o problemă pe care nu ştiu cum să o rezolv. De trei ani am un prieten, iar în tot acest timp am avut orgasm de foarte puţine ori. Îmi place să fac dragoste cu el şi mă excită foarte tare. Îl iubesc şi vrem să întemeiem o familie dar trebuie să rezolvăm această problemă pe care o avem acum. El are orgasm de fiecare dată cînd facem dragoste. Prietenul meu este plecat în străinătate, dar ne întîlnim destul de des. Nu mă masturbez. Recunosc că am încercat de cîteva ori, dar nu simt nici o plăcere. Nu ştiu ce se intîmplă cu mine. Cu fostul prieten am avut orgasm de foarte multe ori. Poate ar trebui să contactez un sexolog sau să fac un control ginecologic. Acest lucru ne afectează relaţia. Vă rog să-mi daţi un sfat.

Cu respect, Loredana.

Bebe Mihăescu: Sînt două lucruri pe care ar trebui să le ai in vedere, Loredana. Faptul că te raportezi prea mult la trecut - comparîndu-ţi la nesfîrşit partenerul actual cu predecesorul - este primul lucru. Tu eşti (mental şi emoţional) încă implicată în vechea relaţie. Al doilea lucru se referă la preludiu. Există? Nici un sexolog şi nici un ginecolog nu îl pot înlocui. Chiar te-ai gîndit că un preludiu de 1/2 de oră fără a mai ajunge la a face dragoste ţi-ar putea modifica percepţia despre actualul tău iubit? Aştept un răspuns. Dar nu peste 3 ani!

Bună, Bebe

Mă numesc Andreea şi am 26 de ani. Sînt jurist de profesie. De o săptămînă am început o mult aşteptată şi mult trîmbiţată relaţie cu şeful meu (are 46 de ani). Îmi face curte de un an şi, cînd, în sfîrşit, am ajuns în pat cu el: FIASCO... Eu, deşi îmi doream să fiu pasională, caldă, să preiau iniţiativa,

m-am cam blocat şi l-am lasat pe el să conducă. El a fost primul dezamăgit pentru că se aştepta să fiu mult mai dezinvoltă şi mai relaxată: dacă tot sîntem în pat unul cu celălalt, măcar să dăm maximul din noi. În plus, în imaginaţia mea, mă aşteptam ca el să intre în erecţie rapid şi... foarte puternic, lucru care nu s-a prea întîmplat. Ne-am limitat la un maraton de poziţii: misionar + doggie + \"pe la spate, dar lungită complet pe burtică\" + lateral. Problema este că eu sînt complet nemulţumită de prestaţia mea: dacă îmi doream, de fapt, să-l \"devorez\", de ce nu am făcut-o? Am nevoie, te rog mult, de ajutorul tău, pentru a deveni o gheişă. În 2 săptămîni plec cu el la Bucureşti şi nu vreau să repet un eşec. Deci este posibil oare să mai îmbunătăţesc ceva în acest răstimp, adică, vezi-Doamne, să mă transform într-o gheişă?

Merci, Andreea

P.S.: Arăt OK (1.70m, blondă, ochi verzi, foarte îngrijită, fund foarte sexy, poate un pic cam mare...), dar cu o mare excepţie: am sînii mici. Să fie şi asta o problemă în sensul că dezbrăcată nu reuşesc să-l atrag atît cît mi-aş dori? Vîrsta lui are vreo relevanţă?

Bebe Mihăescu: Andreea, pornind de la scrisoarea ta, ar trebui să scriu o carte! Despre nevoia de performanţă la femei cînd se află în pat cu şeful! Şi nici aşa nu ştiu dacă răspunsul te-ar mulţumi. În esenţ,ă îmi este peste puteri să te ajut să te preschimbi într-o gheişă în două săptămîni. Nimeni nu te poate ajuta mai bine decît tine! Literatură există pe piaţă berechet. Citeşte, ia un avion, du-te în Japonia şi... nu ştiu cînd te vei întoarce. Oricum, nu în două săptămîni. Sînt sigur că vei veni schimbată. Dincolo de toate am o întrebare: în relaţia asta pui ceva suflet sau e o chestie de divertisment? Căci lipici ai, dar nu eşti trăsnită!