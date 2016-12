Bebeluș căzut de pe masa de naștere și cu infecție materno-infantilă!

Bebeluşul născut la Spitalul din Zărneşti, unde a căzut de pe masa de naştere pe ciment, are o infecţie materno-fetală, respectiv meningită cu enterobacter, spun reprezentanţii Maternităţii Braşov, unde micuţul este internat, ei confirmând şi existenţa unor leziuni pe corp, în urma incidentului. Potrivit purtătorului de cuvânt al Maternităţii Braşov, dr. Valeria Badea, nou-născutul a fost internat la secţia de Terapie Intensivă în 13 martie, la două-trei ore de la naştere fiind diagnosticat cu infecţie materno-fetală la bază, respectiv meningită cu enterobacter cu evoluţie complicată. Reprezentantul Maternităţii a confirmat că băieţelul, pe lângă afecţiunea gravă congenitală, are şi leziuni externe, provocate de un posibil incident la naştere. ”Nou-născutul are o leziune la buza superioară, însă aceasta nu i-a afectat evoluţia. Incidentul cu naşterea nu-l putem comenta, dar nu ţine de patologia lui. Mai sunt incidente la naştere...”, a spus dr. Badea.

Potrivit sursei citate, copilul, care s-a născut la termen, a cântărit 2.600 de grame, fiind subdezvoltat, în condiţiile în care greutatea normală pentru un băieţel este de minimum 3.200 de grame. ”Probabil infecţia i-a afectat creşterea şi şi-a pus amprenta în evoluţia lui”, a spus reprezentantul Maternităţii Braşov. Dr. Badea a menţionat că tot incidentul a fost spre bine, deoarece nou-născutul a ajuns la timp la Maternitate pentru a i se trata afecţiunea congenitală de care suferă şi are şanse de supravieţuire, sub tratament, aceste cazuri fiind frecvente la nou-născuţi. Între timp, la Spitalul din Zărneşti au deschis anchete atât Poliţia din localitate şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărneşti pentru neglijenţă în serviciu, cât şi Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Braşov, care s-a autosesizat. ”DSP Braşov s-a autosesizat şi a fost trimisă, astăzi (miercuri - n.r.), o echipă de control la Spitalul din Zărneşti, dar şi la Ambulanţă, pe unde a trecut cazul. S-au cerut note explicative şi urmează să se stabilească sancţiuni în funcţie de ce nereguli vor fi găsite”, a spus Camelia Defta, purtătorul de cuvânt al DSP Braşov. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Braşov, comisarul-şef Liviu Naghi, a declarat, într-o conferinţă de presă, că la Spitalul din Zărneşti a fost deschis un dosar penal in rem pentru neglijenţă în serviciu. El a explicat că, în 14 martie, o femeie a sesizat Poliţia din localitate, spunând că a născut, în noaptea de 12 spre 13 martie, la Spitalul din Zărneşti, un băiat care nu a fost îngrijit corespunzător de personalul medical al spitalului.

Mama bebeluşului, de 22 de ani, a reclamat că personalul medical de la Spitalul din Zărneşti nu a asistat-o la naştere, iar nou-născutul s-a rănit după ce a căzut pe ciment, de pe masa de naştere. Femeia a precizat în plângerea depusă la Poliţie că, în momentul în care a născut, în încăperea unde se afla erau două cadre medicale, una dintre ele fiind cu spatele la ea şi cealaltă lângă un geam. ”Copilul, după ce am născut, l-au adunat de pe jos. S-a lovit foarte tare, pentru că a căzut pe tabla pe care am pus eu picioarele, după care a căzut pe ciment. Deci, două lovituri a avut”, declara pentru stirileprotv.ro mama bebeluşului, Ionela Dobrin. Potrivit sursei citate, angajatele spitalului susţineau însă că este imposibil că bebeluşul să fi căzut de la înălţime.