Bebeluş abandonat în spital

În Maternitatea Spitalului Judeţean se aflã numeroşi copii cãrora le-a fost refuzat, încã din primele zile ale vieţii, dreptul la o familie. Unul dintre ei este un bãieţel care a venit pe lume în prima zi de Crãciun. Medicii spun cã mama sa, Timişoara Cãldãraru, de 26 de ani, din Constanţa, s-a internat încã de duminicã, spunînd cã i-a venit sorocul sã nascã. Ea le-a spus cadrelor medicale cã nu îşi dorea acest copil şi cã nu are de gînd sã-l ia acasã, iar la doar cîteva ore de la naştere, Timişoara Cãldãraru a fugit din spital abandonîndu-şi copilul într-un pãtuţ din Maternitate. Informaţi despre abandon poliţiştii Secţiei 3 au demarat o anchetã. Timişoara Cãldãraru a fost gãsitã într-o casã situatã în cartierul Medeea, unde locuieşte împreunã cu concubinul şi alţi trei copii. La vederea oamenilor legii, tînãra a susţinut cã de fapt a plecat din spital pentru a petrece sãrbãtorile alãturi de familie, dar se va întoarce pentru a-şi lua copilul acasã: "Nu am de gînd sã-l las în spital, am sã-l iau acasã, dar acum a trebuit sã plec pentru cã mai am trei copii de care trebuie sã am grijã". De altfel, poliţiştii spun cã Timişoara Cãldãraru a procedat la fel şi cu ceilalţi trei copii, pe care i-a luat acasã doar la insistenţele asistenţilor sociali. Potrivit oamenii legii, de aceastã datã, tînãra riscã sã fie cercetatã pentru abandon. Cazul a ajuns şi în atenţia asistenţilor sociali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, care au demarat o anchetã pentru a stabili dacã micuţul va fi dat familiei sau se va lua mãsura instituţionalizãrii sale într-un centru de plasament.