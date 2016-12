Bebeluş bătut de tată

CRUZIME. Un bebeluş de şapte luni a ajuns, vineri, în comă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, prin transfer de la Tulcea, după ce a fost bătut de propriul tată. Băieţelul a fost internat în Secţia de Terapie Intensivă a Clinicii de Chirurgie Pediatrică, iar medicii spun că micuţul prezintă mai multe traumastime la nivelul capului şi la un picior. Mama băieţelului, Mirela Mocanu, din localitatea tulceană Carcaliu, spune că trăieşte de un an în concubinaj cu Petre Pavel, de 30 de ani, un bărbat agresiv, căruia îi place băutura. Femeia spune că, în urmă cu câteva zile, concubinul ei, aflat într-o stare avansată de ebrietate, s-a înfuriat pentru că bebeluşul plângea şi a început să îl bată. “Era mort de beat. M-a bătut pe mine prima dată şi apoi s-a repezit la băiat. L-a luat din braţele mele şi l-a trântit de mai multe ori cu capul de tăblia patului, apoi i-a băgat două degete pe gât. Mi-a spus că dacă nu moare o să-l dea la o casă de copii, iar pe mine mă omoară. Eu am sunat la 112 şi o ambulanţă ne-a dus la spitalul din Măcin şi apoi la cel din Tulcea şi acum ne-au transferat la Constanţa. El mă sună acum ca să retrag plângerea de la poliţie”, a declarat Mirela Mocanu, mama bebeluşului. Cadrele medicale ale Spitalului Judeţean Constanţa au anunţat cazul la Direcţia pentru Protecţia Copilului. “Am fost anunţaţi că un copil de şapte luni a fost agresat şi adus în comă la spital. Am luat legătura cu mama băieţelului care ne-a relatat cele întâmplate şi urmează să-i anunţăm pe colegii din Tulcea pentru a continua cercetările în acest caz. Băieţelul a ieşit din comă, însă starea lui este încă critică”, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.

RECIDIVIST. Potrivit anchetatorilor, Petre Pavel este recidivist, fiind condamnat în urmă cu 14 ani pentru omor. “El a făcut închisoare pentru că a omorât un om. Acum şapte ani a ieşit din închisoare şi a stat la puşcărie tot şapte ani. Mie mi-a spus că l-a bătut pe bărbatul pentru care a făcut puşcărie, dar oamenii din sat spun că l-a omorât tot când era beat. Mi-e frică, câteodată, că mă omoară şi pe mine. El zice că femeia trebuie bătută. Pe toate fetele din sat cu care a fost le-a bătut”, a adăugat Mirela Mocanu. Chiar dacă este bătută aproape zilnic, femeia continuă să trăiască alături de concubinul ei. Ea susţine că nu are încotro pentru că are o bunică bolnavă, dar cei care o îngrijesc nu o primesc în casa bătrânei, iar fratele ei este plecat în străinătate. “Nu am ce să fac. Nu am casă, nu am niciun venit. O să văd ce o să fac. Poate o să mă duc cu copilul la un centru specializat pentru femei abuzate în cazul în care el intră iar în puşcărie”, a mai spus femeia.