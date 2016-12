Bebeluş cu greutate

Un bebeluş chinez în vârstă de zece luni a şocat medicii şi opinia publică prin faptul că are deja o greutate de 20 de kilograme, starea sa de sănătate fiind aparent bună. Copilul, poreclit Bebeluşul Michelin, a fost dus la un spital din Changsha, capitala provinciei Hunan, având febră, însă medicii au rămas şocaţi când au văzut cât de gras este. La numai zece luni, bebeluşul are greutatea unui copil de 6 ani. Părinţii săi au pus greutatea copilului pe seama faptului că nu are alte activităţi decât mâncatul şi dormitul. Medicii au arătat, de asemenea, că greutatea bebeluşului nu are la bază vreo afecţiune medicală şi că acesta pare a avea o stare de sănătate bună. Aceştia au precizat, însă, că bebeluşul este un exemplu viu al obezităţii ce ameninţă societatea chineză din ce în ce mai mult. China are în jur de 60 de milioane de persoane obeze, aproape cât populaţia Franţei şi alte 200 de milioane de persoane supraponderale.