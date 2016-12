Bebeluş mort a doua zi de la externare

Poliţia Gorj a deschis o anchetă în cazul unei fetiţe de trei săptămâni care a murit a doua zi de la externarea din Spitalul Judeţean din Craiova, unde a fost tratată pentru probleme la plămâni. Tatăl fetiţei de trei săptămâni, Ion Stoicoiu, din localitatea gorjeană Prigoria, a declarat: “Am ajuns în Cărbuneşti. I-au făcut acolo o radiografie la plămâni. Ne-au zis că este bolnavă de plămâni şi au sunat la Craiova. Au zis că nu au dotările necesare aici. Acolo i-au făcut din nou analize, radiografii”, afirmă tatăl fetiţei. După zece zile, fetiţa a fost externată de la Spitalul Judeţean din Craiova, părinţii primind asigurări că starea acesteia este bună. La o zi de la externare, fetiţa s-a simţit din nou foarte rău. “De la spitalul din Craiova au spus că are starea ameliorată şi că putem să o luăm acasă. Am venit cu ea acasă miercurea trecută, iar joi seară a murit. I-a fost rău, am sunat medicul de familie, era plecat. A zis că revine a doua zi. Noaptea, brusc i s-a oprit respiraţia şi am sunat la ambulanţă, dar a fost prea tarziu. Când a ajuns salvarea nu au mai avut ce să îi facă. Au încercat să o resusciteze, dar a murit”, mai spune tatăl fetiţei. Bărbatul şi soţia sa au trecut printr-o dramă silimară în 2012, când le-a murit o altă fetiţă, care avea o lună şi care a fost tratată de laringită. Bărbatul spune că atunci a sesizat autorităţile, cerând să se facă anchete în cazul morţii copilului, însă nu s-a întâmplat nimic.