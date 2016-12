Bebeluş mort din cauza neglijenţei mamei

• NECROPSIE • Expertiza medico-legală efectuată în cazul bebeluşului din localitatea Izvoru Mare, găsit mort joi, de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa, a arătat că decesul a avut cauze naturale. „Specialiştii ne-au transmis că moartea copilului a survenit din cauza unei asfixii involuntare. Au spus că bebeluşul a adormit şi a murit în somn. Pentru că este posibil ca acest incident să se fi produs din cauza neglijenţei mamei, având în vedere că nu s-a dus la spital după ce a născut prematur, am sesizat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, pentru a demara o anchetă în acest caz“, a declarat şeful Poliţiei Rurale Medgidia, cms. şef Ion Ioniţă. Din verificările efectuate în acest caz, poliţiştii au descoperit că nu este pentru prima dată când Adriana Ungureanu, de 31 de ani, naşte acasă, şi că în aceleaşi împrejurări au fost aduşi pe lume jumătate din cei nouă copii ai săi. Mai mult, anchetatorii susţin că modul în care ultimul copil şi-a pierdut viaţa este o adevărată dramă de familie. Poliţiştii spun că din cei nouă copii trei au decedat tot înecaţi, unul cu furadan, unul cu lapte, unul la fel ca cel găsit mort joi seara.

• DRAMĂ • Cazul de la Izvorul Mare a ajuns în atenţia poliţiştilor după ce un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa a anunţat că în momentul în care au ajuns la o solicitare au găsit un nou născut decedat. Din primele verificări, oamenii legii au descoperit că deşi mama a născut copilul în urmă cu două zile, ea nu declarase naşterea la Primăria din Peştera, căreia îi este arondat satul Izvorul Mare. Mai mult decât atât, pe parcursul sarcinii, femeia nu a fost luată în evidenţa niciunui medic de familie sau specialist. Adriana Ungureanu a declarat că a născut acasă, marţi după-amiază, aşa cum a făcut şi cu ultimii copii şi că nu a crezut că se poate întâmpla ceva rău. „S-a născut prematur la şapte luni. Nu am crezut că vor fi complicaţii, pentru că şi pe ultimul copil, care are acum doi ani, tot la şapte luni l-am născut şi nu au fost probleme. Mai mult, fata avea două kilograme, iar cea de doi ani avea când am născut-o abia un kilogram şi jumătate. Azi(n.r. - joi) am văzut ceva ciudat la bebeluş şi am chemat ambulanţa. Copilul se învineţise. Când au venit, medicii nu l-au mai putut salva“, a povestit Adriana Ungureanu. Totodată, femeia a povestit cu seninătate că, după ce a născut, a tăiat cordonul ombilical cu un foarfece. Tatăl, angajat ca cioban la o stână din apropiere, vine acasă o dată pe săptămână. El a aflat că i-a murit fetiţa de la poliţişti.