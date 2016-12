Bebeluş mort în condiţii suspecte

SUSPICIUNI. Poliţiştii constănţeni încearcă să elucideze împrejurările exacte în care un bebeluş de numai o lună, din comuna Chirnogeni, şi-a pierdut viaţa. Cazul a ajuns în atenţia oamenilor legii ieri dimineaţă, atunci când mama micuţului, Marcela Isacai, în vârstă de 35 de ani, a cerut ajutorul unei vecine, pe care a rugat-o să sune la 112 şi să cheme o ambulanţă, spunându-i că fiul ei, de patru săptămâni, se simte rău. „M-am trezit pe la 04.00. Am vrut să-l întorc pe Ionuţ, pentru că m-am gândit că amorţise. Dormea în pat cu mine, cu soţul meu şi ceilalţi doi copii ai noştri. Când l-am mişcat, nu a avut nicio reacţie. Am vrut să-l trezesc, dar nu mai deschidea ochii. Atunci mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Ieri (n.r - luni) a împlinit o lună. Nu-mi vine să cred că s-a putut întâmpla aşa ceva. Nu-mi pot explica ce a putut fi. Am alergat într-un suflet după ajutor, dar a fost prea târziu. Dacă mă trezeam mai devreme, poate ar fi fost altceva”, a declarat Marcela Isacai. În scurt timp, la Chirnogeni a ajuns o ambulanţă, dar medicii care au răspuns solicitării nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe băieţel. Poliţiştii din Chirnogeni spun că este posibil ca bebeluşul să fi murit de frig, aşa că au deschis o anchetă pentru a afla dacă părinţii se fac vinovaţi pentru această tragedie. Trupul neînsufleţit al copilului a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei exacte a decesului.

CONDIŢII MIZERE. Marcela Isacai şi concubinul acesteia, Vasile Nica, îşi cresc cei trei copii în condiţii mizere, într-o odaie mică, invadată de igrasie. Vecinii celor doi spun că cei doi concubini se îmbată zilnic şi de fiecare dată se iau la ceartă şi ajung să se încaiere, chiar sub ochii celor mici. „Cam atât fac ei. Nu au grijă deloc de copii, lor le pasă să aibă ce să dea pe gât. Eu, unul, cred că băieţelul lor a murit din cauza frigului şi de foame. De patru zile, eu nu am mai văzut să iasă fum pe hornul casei lor. Noi îi mai ajutăm cum putem, cu mâncare, cu apă, dar nu avem cum să-i întreţinem”, a declarat Ilie Paparău, unul dintre vecini. „Cum să aibă ei grijă de nişte copii dacă sunt mai tot timpul ameţiţi şi puşi pe scandal? În loc să cumpere mâncare şi să ia lemne, ei îşi cumpără băutură. Cum să nu se întâmple aşa ceva?”, a declarat un alt localnic. Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (DGASPC) au deschis, la rândul lor, o anchetă. „Cei doi copii, un băieţel în vârstă de patru ani şi o fetiţă de doi ani, au fost preluaţi de echipa mobilă şi aduşi în Centrul de Primire Minori în Regim de Urgenţă, din Constanţa. Acolo vor rămâne, chiar dacă, în urma cercetărilor efectuate de poliţişti, se va stabili că părinţii nu sunt vinovaţi pentru moartea bebeluşului. Micuţii se vor putea întoarce acasă abia după ce condiţiile de trai de acolo se vor îmbunătăţi”, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa.

PROBLEME CU LEGEA. Marcela Isacai şi Vasile Nica au fost, de-a lungul timpului, protagoniştii mai multor scandaluri care au şocat întreaga comună. În luna iulie a anului trecut, Vasile Nica a fost suspectat de oamenii legii că şi-ar fi ucis concubina în bătaie, după ce femeia dispăruse de acasă de patru zile şi nu mai dăduse niciun semn de viaţă. Ipoteza crimei s-a conturat în momentul în care oamenii legii au descoperit pe unul dintre pereţii casei mai multe pete de sânge. Misterul s-a risipit după aproape o săptămână, atunci când Marcela Isacai s-a întors acasă, explicându-le poliţiştilor că a fugit şi a stat ascunsă ca să scape de bătăile pe care concubinul i le administra. În luna septembrie a anului trecut, fiica de 15 ani a Marcelei Isacai l-a acuzat pe Vasile Nica, în faţa poliţiştilor, că ar fi violat-o.