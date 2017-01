Bebeluş mort în condiţii suspecte

Poliţiştii din Basarabi efectueazã cercetãri pentru a afla împrejurãrile în care a murit cel de-al şaptelea copil al unei familii din satul Siminoc, un bãieţel de numai opt sãptãmîni. Soţii Gabriela şi Roman Cãlina şi cei şapte copii ai lor îşi duc traiul în douã camere ale unei case situate la periferia satului Siminoc. Gabriela Cãlin spune cã ieri, dis de dimineaţã a observat cã mezinul familiei, Marian, un bebeluş de numai douã luni, a început sã respire din ce în ce mai greu. “La început nu m-am speriat cãci doar ce fusesem cu el la doctor. Dupã ce l-a consultat medicul mi-a spus cã am un copil perfect sãnãtos. În ultima perioadã începuse sã mãnînce bine şi chiar a luat în greutate. Era sãnãtos şi nu am avut niciun fel de probleme. Nu ştiu ce s-a întîmplat. L-am vãzut dintr-o datã cã se învineţeşte şi cã se îneacã. Am fugit la o vecinã şi am sunat la ambulanţã. Pînã au venit ei copilul era deja mort“ a povestit deznãdãjduitã Gabriela Cãlina. Femeia spune cã este cel de-al patrulea copil pe care îl pierde. Familia, care trãieşte doar din salariul de patru milioane al bãrbatului, tractorist la o fermã, a înmormîntat alte trei fetiţe care şi-au gãsit sfîrşitul la vîrste fragede. Potrivit şefului Poliţiei Basarabi, scms. Ovidiu Grosu, din primele verificãri s-a stabilit cã moartea minorului a survenit în urma unui stop cardio-respirator provocat de asfixia mecanicã. Cercetãrile continuã pentru cã moartea micuţului Marian este consideratã suspectã. “Aşteptãm rezultatul expertizei medico-legale şi în cursul zilei de mîine (nr. astãzi) ne vom putea pronunţa în privinţa cauzelor care au provocat decesul“ a declarat scms. Ovidiu Grosu.