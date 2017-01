Bebeluşi uriaşi la Maternitatea din Constanţa

Scîncete, plînsete în toată regula, mame care se agită. În Clinica de Obstetrică - Ginecologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă pot fi întîlnite femei de diferite condiţii materiale, care au adus pe lume primul copil sau poate pe cel de-al doisprezecelea, unii fiind prematuri, cu o greutate de doar 500 de grame, iar alţii avînd chiar cinci kilograme. Saber Ciorabai a ajuns, marţi, la Spitalul de Urgenţă, deoarece trebuia să nască. Femeia, în vîrstă de 38 de ani, nu se află la prima naştere şi are experienţa sarcinii anterioare, astfel încît totul a decurs normal. “A fost nevoie să nască prin cezariană, deoarece copilul era foarte mare, avînd cinci kg. Chiar dacă nu au existat complicaţii, naşterea nu a fost foarte uşoară. Ne aşteptam la aceasta, deoarece mama este predispusă la acest tip de naşteri, dînd, în urmă cu 14 ani, naştere unui băieţel de 5, 200 kg”, a declarat şeful Clinicii de Neonatologie, dr. Teodora Bucur. Mama este extrem de bucuroasă că a născut o fetiţă şi spune că nu i se pare nimic deosebit în faptul că aceasta are greutatea unui bebeluş de două luni. “Din moment ce am mai născut un băieţel care avea 5,200 kg, acum nu mi s-a mai părut nimic anormal. De data aceasta am născut prin cezariană şi mi s-a părut mai uşor, căci în urmă cu 14 ani am născut pe cale naturală”, a spus Saber Ciorabai, proaspăta mămică. Yasmin este dezvoltată normal şi nu se diferenţiază cu nimic de ceilalţi nou-născuţi. “În ultimele trei zile s-au născut cinci macrosomi, ceea ce înseamnă copii cu greutatea cuprinsă între 4 kg şi 5 kg, şi trei perechi de gemeni. Toţi sînt sănătoşi, iar cei cu greutăţi mari nu sînt copii bolnavi, ba dimpotrivă se dezvoltă foarte bine şi nu au probleme de sănătate”, a declarat şeful Clinicii de Neonatologie, dr. Teodora Bucur.

O viaţă adusă pe lume, alta plecată prematur

Cadrele medicale spun că este foarte important ca viitoarele mame să meargă la control de fiecare dată cînd este nevoie, deoarece o sarcină neîngrijită poate face ca atît mama, cît şi fătul să aibă de suferit. Nu de puţine ori s-a întîmplat ca la Urgenţe Ginecologie să ajungă femei care nu fuseseră niciodată nici la ginecolog, nici la medicul de familie. În urma analizelor efectuate la spital, acestea au aflat că vor naşte un copil malformat. Marţi, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă a ajuns o femeie din Ciocîrlia, care se afla deja în travaliu. Medicii au dus-o imediat la sala de naşteri, iar cînd să scoată fătul au realizat că acesta este malformat, suferind de laparoschizis, adică bebeluşul avea intestinele pe dinafară. Obstetricienii susţin că au recurs la intervenţia chirurgicală, sperînd că vor putea salva fătul, dar acesta, născut prematur, la şapte luni, cu laparoschizis şi cu o greutate de 1,300 kg, nu a supravieţuit.