Bebeluşii bilingvi, mai inteligenţi?

Copiii bilingvi, încă înainte de a putea vorbi, disting diferenţele gramaticale dintre cele două limbi, potrivit unui studiu recent despre bilingvism şi procesul de învăţare. ”Încă de la şapte luni, bebeluşii sunt sensibili la diferenţele dintre cele două limbi şi le folosesc ca nişte repere, pentru a le diferenţia”, a explicat Janet Werker, psiholog la Universitatea Columbia Britanică din Canada, co-autoare a acestui studiu publicat în revista britanică ”Nature”. Lucrări precedente realizate de Janet Werker şi Judit Gervain, o lingvistă de la Universitatea Paris-Descartes, au demonstrat faptul că bebeluşii se folosesc de frecvenţa cuvintelor din limba vorbită pentru a determina importanţa acestora. Potrivit acestui studiu, copiii crescuţi într-un mediu biling se folosesc de tonalitate şi de durata răspunsurilor pentru a face diferenţa între cele două limbi, precum engleza şi japoneza, o limbă în care ordinea cuvintelor este inversată. Studiul a fost prezentat la conferinţa anuală organizată de American Association for the Advancement of Science (AAAS) în oraşul american Boston, între 14 şi 18 februarie.