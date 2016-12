Bebeluşul de la Chirnogeni a murit de frig

Medicii legişti care au efectuat necropsia bebeluşului de numai o lună din comuna constănţeană Chirnogeni au confirmat suspiciunile poliţiştilor. Specialiştii au stabilit că moartea micuţului a survenit, cel mai probabil, din cauza frigului şi a alimentaţiei necorespunzătoare. Părinţii micuţului sunt în continuare cercetaţi, urmând ca încadrarea juridică a faptei să fie făcută de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, care coordonează ancheta. Amintim că oamenii legii încearcă să elucideze împrejurările exacte în care un copil în vârstă de numai o lună, din comuna Chirnogeni, şi-a pierdut viaţa. Cazul a ajuns în atenţia poliţiştilor marţi dimineaţă, atunci când mama micuţului, Marcela Isacai, în vârstă de 35 de ani, a cerut ajutorul unei vecine, pe care a rugat-o să sune la 112 şi să cheme o ambulanţă, spunându-i că fiul ei, de numai patru săptămâni, se simte rău. „M-am trezit pe la 04.00. Am vrut să-l întorc pe Ionuţ, pentru că m-am gândit că amorţise. Dormea în pat cu mine, cu soţul meu şi ceilalţi doi copii ai noştri. Când l-am mişcat, nu a avut nicio reacţie. Am vrut să-l trezesc, dar nu mai deschidea ochii. Atunci mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Ieri (n.r - luni) a împlinit o lună. Nu-mi vine să cred că s-a putut întâmpla aşa ceva. Nu-mi pot explica ce a putut fi. Am alergat într-un suflet după ajutor, dar a fost prea târziu. Dacă mă trezeam mai devreme, poate ar fi fost altceva”, a declarat Marcela Isacai. În scurt timp, la Chirnogeni a ajuns o ambulanţă, dar medicii care au răspuns solicitării nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe băieţel. Poliţiştii din Chirnogeni au deschis o anchetă pentru a afla dacă părinţii se fac vinovaţi pentru această tragedie. Marcela Isacai şi concubinul acesteia, Vasile Nica, îşi creşteau cei trei copii în condiţii mizere, într-o odaie minusculă, invadată de igrasie.