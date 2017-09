Becali face plângere pe numele jurnalistului care l-a trimis la Poliţie

După ce un jurnalist a depus plângere penală pe numele lui pentru ameninţare, Gigi Becali a fost chemat recent la Secţia 2 de Poliţie pentru audieri. Omul de afaceri susţine însă că după ce a discutat cu poliţiştii, a decis să facă, la rândul lui, o plângere pe numele jurnalistului sub acuzaţia de hărţuire. "A facut ăla, cum îl cheamă, unul Orlando, o plângere că, vezi-doamne, conferinta mea de presa e amenintare la adresa lui. Am declarat acolo despre asta si am depus o cerere, un denunt de agresiune, de hartuire impotriva familiei mele, a mea de catre acest jurnalist. Imi filmeaza fetele, la plaja...(...) Am dat o declaratie si gata. (...) Am stat cat am dat declaratia. Aproape o oră. Plangerea pe care am facut-o eu o aveam facuta dinainte. (...) El santajeaza oamenii de 10 ani.", a declarat Gigi Becali la România TV.