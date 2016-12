Becali îşi execută pedeapsa în regim deschis

09:09:14 / 25 Februarie 2014

operatie

sunt spitale in bucuresti specializate in afectiunile pe care le acuza dl becali, iar operatiile sunt facute de profesori universitari de renume... consider ca instanta a luat decizia corecta. doar pt ca e becali trebuie sa se opereze in strainatate? toate bune si frumoase, dar sa nu uitam ca e detinut si se poate opera in tara sub paza, ca toti detinutii...