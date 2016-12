Becali nu mai suportă transportul cu duba de la Jilava

Omul de afaceri Gigi Becali, încarcerat la Penitenciarul Julava, a cerut, ieri, Curţii de Apel Bucureşti, la judecarea recursului faţă de contopirea pedepselor, să nu mai fie chemat la instanţă timp de două luni, pentru că are probleme medicale cu spatele, magistraţii stabilind un nou termen în această cauză pentru 26 noiembrie. Finanţatorul Stelei a spus în faţa judecătorilor că nu mai suportă transportul cu „dubele ruginite de la Jilava”. De asemenea, Becali a arătat că nu se înţelege cu conducerea Penitenciarului Jilava, motiv pentru care doreşte transferarea sa la Poarta Albă. În 26 august, Becali a cerut transferul de la Penitenciarul Jilava într-o altă unitate de detenţie, însă conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor a decis ca solicitarea să fie reanalizată după finalizarea dosarelor pe care acesta le are la instanţele din Capitală. În 20 mai, Gigi Becali a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la trei ani de închisoare cu executare, în dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apărării Naţionale. Becali mai are două condamnări definitive, respectiv una de trei ani de închisoare cu suspendare, în dosarul sechestrării celor care i-au furat limuzina, şi una de trei ani de închisoare cu executare în dosarul „Valiza”, pentru dare de mită şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.